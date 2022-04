No va más: ‘Bolillo’ Gómez fue despedido de Honduras tras su fracaso a Catar 2022

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez había llegado en el año 2021 con la ilusión de clasificar a un Mundial. Después de su participación en Rusia 2018 con Panamá, donde terminó eliminado en fase de grupos, el entrenador colombiano buscaba para esta oportunidad con Honduras avanzar a una nueva cita orbital.

Sin embargo, su campaña se tildó como un fracaso en el país centroamericano, pues Gómez, junto a sus pupilos, terminaron en la última casilla de la Eliminatoria Concacaf, sumando solo cuatro puntos.

Ante esta rotunda eliminación, la prensa local arremetió contra el técnico cafetero, incluso poniendo en juego su puesto en el combinado hondureño. Las estadísticas de Gómez terminaron siendo peores, cerrando la Eliminatoria con 8 juegos sin poder ganar y solo un punto. Finalmente, la bicolor quedó en último lugar con cuatro puntos”, reseñó el Diario Diez.

El técnico colombiano sumó solo cuatro puntos en toda la Eliminatoria centroamericana. - Foto: Federación Hondureña de Fútbol

En ese orden de ideas, este lunes desde la Federación Hondureña de Fútbol dieron por terminado su vínculo con Gómez, algo que ya se venía venir después del último comunicado, en el que manifestaron disculpas a sus aficionados por la eliminación al Mundial de Catar 2022.

“Después de una reunión con el DT de la selección nacional, Hernán Darío Gómez, ambas partes acordaron de mutuo acuerdo dar por finalizada la relación contractual que le ligaba con el equipo de Honduras”, informaron en la misiva.

Seguido a esto, desde Honduras resaltaron el compromiso y respeto que tuvo Gómez con la selección nacional, deseándole los mejores éxitos en su carrera profesional.

📰COMUNICADO DE PRENSA. pic.twitter.com/GmFM9UREDO — Selección Nacional de Honduras (@FenafuthOrg) April 11, 2022

Así quedó la tabla de posiciones - Concacaf

Canadá* - 28 puntos México* - 28 puntos Estados Unidos* - 25 puntos Costa Rica* - 25 puntos Panamá - 21 puntos Jamaica - 11 puntos El Salvador - 10 puntos Honduras - 4 puntos

*Clasificados directos y repechaje al Mundial de Catar 2022.

Cabe anotar que el entrenador había dado visos de su salida de este selección. Después de la eliminación manifestó su impotencia por la última derrota ante El Salvador. “Son momentos oscuros donde ya no hay paciencia. En la vida llegan momentos donde no son oportunos y la paciencia se le agotó a todo el mundo, pasa de una situación agradable a una donde ya no hay respeto y somos señalados por lo que está ocurriendo”, expresó un enfadado ‘Bolillo’ Gómez, aunque no aclaró si pensaba renunciar.

“Hablar de fútbol ahora es muy difícil... los momentos que se están viviendo en la selección son complicados para los futbolistas, para los técnicos, periodistas y para el pueblo hondureño”, agregó antes de levantarse de la mesa.

Así se jugará el Mundial

Después del sorteo realizado el pasado 1.° de abril, ya solo restan por definir los dos cupos restantes de repechaje para tener las 32 selecciones oficiales en esta cita mundial.

Del ganador entre Costa Rica y Nueva Zelanda saldrá el equipo que conformará el grupo de España, Alemania y Japón, mientras que del ganador entre Perú y Australia/Emiratos Árabes saldrá el restante del grupo de Francia, Dinamarca y Túnez. Dichos duelos tendrán acción el próximo 13 de junio.

Grupos de Catar 2022

Grupo A: Catar, Países Bajos, Senegal, Ecuador.

Grupo B: Inglaterra, Estados Unidos, Irán,

Grupo C: Argentina, México, Polonia, Arabia Saudita.

Grupo D: Francia, Dinamarca, Túnez, repechaje 1 (Perú/Australia/Emiratos Árabes Unidos).

Grupo E: España, Alemania, Japón, repechaje 2 (Costa Rica/Nueva Zelanda).

Grupo F: Bélgica, Croacia, Marruecos, Canadá.

Grupo G: Brasil, Suiza, Serbia, Camerún.

Grupo H: Portugal, Uruguay, Corea del Sur, Ghana.