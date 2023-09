“No vamos a permitir otros casos”: reconocido equipo del fútbol colombiano envuelto en líos por accionar ilegal

Otro enorme lío

Ahora bien, después de conocerse este lío que tiene en vilo el desarrollo de las competencias, este viernes también se conoció que un club en particular estaría en el ojo del huracán por el tema de sus patrocinios, pues algunos de ellos ni siquiera funcionan aquí en el país.

Este es al caso del Atlético Bucaramanga, quien según el presidente de Coljuegos, Mario Hincapié, se viene investigando este hecho. “Nosotros aún no hemos recibido ninguna denuncia. Sí hay quejas relacionadas con el patrocinio en camisetas deportivas por operadores que no tienen el permiso de funcionar en Colombia. El caso en particular es el de Atlético Bucaramanga (el equipo es patrocinado por la casa de apuestas maltesa Marsbet)”, dijo.