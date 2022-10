Nuevo escándalo en la Liga BetPlay por penal no pitado a Millonarios en juego contra Pereira

La Liga colombiana no pasa sus mejores momentos en cuanto al tema arbitral. Durante el pasado fin de semana y en el juego de este miércoles entre Millonarios y Pereira, la actuación de algunos colegiados creó una nueva polémica por sus decisiones, aun teniendo como ayuda la herramienta del VAR.

En el duelo aplazado por la fecha 16 de la Liga BetPlay, entre Millos y Pereira, un nuevo escándalo se generó, pues para muchos, el juez de la contienda dejó de pitar un penal a favor de los embajadores, reavivando la pesadilla que vivieron en el pasado juego ante Patriotas donde no se decretaron tres penales.

La polémica se dio sobre los últimos minutos de la primera parte, cuando el defensor de Millonarios, Andrés Llinás, fue derribado por el jugador del Pereira, Carlos Ramírez, dentro del área. En las cámaras de la transmisión del juego se pudo observar a Ramírez lanzar su cuerpo encima de su rival, generando una aparatosa caída que no fue decretada.

Para los expertos en temas arbitrales, como José Borda, el juez Tabares omitió la pena máxima a favor de Millonarios ante la evidente falta. ”Otro penal omitido en el juego de Millonarios vs. Pereira. El juez Tabares se equivocó al no dar el penal por el empujón por la espalda de Ramírez a Llinás (aquí el VAR debió intervenir, pero no lo hizo) y acertó al reversar el penalti de Ramírez, pues el balón le pegó en el hombro”, escribió en su cuenta de Twitter.

OTRO PENAL OMITIDO

En el @MillosFCoficial vs @Corpereira el juez Tabares se equivocó al no dar el penal por el empujón por la espalda de Ramírez a Llinás (aquí el VAR debió intervenir, pero no lo hizo) y acertó al reversar el penalti de Ramirez pues el balón le pegó en el hombro pic.twitter.com/F4J4MUjdOr — joseborda (@joseborda1) October 20, 2022

En esa jugada se generó una pelea en los banquillos de ambos elencos, dejando expulsados al golero suplente de Millonarios Juan Moreno y a un miembro del cuerpo técnico del Pereira.

Finalmente, Tabares no recibió ninguna señal del VAR para revisar la jugada y dio por terminada la primera parte, donde los ‘matecañas’ se llevaron la victoria.

¿Qué pasará con el VAR y sus polémicas?

Ante estas grandes polémicas que se dieron en la capital de la República, desde la Federación Colombiana de Fútbol, más exactamente desde la comisión arbitral, se estudia la idea de que en los torneos colombianos se comiencen a revelar los audios del VAR, especialmente en jugadas polémicas.

“Se ha pensado de todo, constantemente estamos revisando, ese es el trabajo que hacemos semanalmente. Hay que hacer, de verdad, unos cambios interesantes”, dijo Armando Farfán, presidente de la comisión en charla con Blu Radio.

Según Farfán, este proceso ya comenzó a adelantarse desde la FCF. “Ya lo está haciendo la Federación, hay un conducto regular. Ese tema lo tocamos y Jesurún está de acuerdo con poder revelar los audios”, explicó.

Finalmente, el dirigente aseguró que este miércoles habrá reunión para discutir los temas arbitrales en jugadas polémicas, dejando como otro ejemplo lo sucedido en el Polideportivo Sur en el juego entre Envigado y Junior.

Por lo pronto, el torneo colombiano encara su recta final, la cual definirá los clasificados a los cuadrangulares finales. Solo hay un equipo instalado en la siguiente fase, Deportivo Pasto, mientras que los otros siete pelearán en la penúltima jornada por firmar el boleto a la próxima ronda, donde buscarán la anhelada estrella de fin de año.

