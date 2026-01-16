Deportes

Nuevo fichaje de Nacional: Le anotó de chilena a Brasil, pertenecía al Barcelona y ya está en Medellín

El nuevo refuerzo de Atlético Nacional ya está en la ciudad de Medellín y adelanta su proceso médico para firmar el vínculo con el club verdolaga.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

16 de enero de 2026, 9:34 p. m.
Venezuela vs. México.
Venezuela vs. México. Foto: Getty Images

Atlético Nacional agiliza el cierre del mercado de pases mientras se destraba la novela de Marino Hinestroza con Boca Juniors. Todo indica que el volante en mención viajaría en próximos días a Buenos Aires, ya que el club verdolaga prácticamente no cuenta con él y la presión lo está llevando a cambiar de club, más allá de que exista una brecha de un millón de dólares para firmar el traspaso. Se cree que llegará a Ezeiza en las próximas horas.

Mientras Nacional espera la notificación oficial por Marino Hinestroza, se mueve por aguas internacionales y está cerrando al que se considera que ocupará esa vacante que deja el volante. Los más recientes informes indican que el futbolista venezolano ya está en la ciudad de Medellín y agiliza los exámenes médicos para firmar con la institución de Medellín.

Se trata del volante Eduard Bello, nacido en el estado de Miranda en Venezuela y que pertenecía al Barcelona de Ecuador, aunque en el último año estuvo a préstamo en la Universidad Católica de Chile. El jugador llega libre tras no renovar el vínculo con el club de Guayaquil. Jugó 31 partidos en el fútbol chileno y anotó 7 goles y 3 asistencias.

Eduard Bello contra Messi en las Eliminatorias.
Eduard Bello contra Messi en las Eliminatorias. Foto: Getty Images

Según el periodista Felipe Sierra, ya está todo adelantado con Eduard Bello y será jugador de Nacional. El extremo estuvo en 10 partidos con la selección Venezuela en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Su único gol con la ‘Vinotinto’ fue de antología y digno de Premio Puskás, pues anotó de chilena a Brasil en octubre de 2023, para el 1-1 en la Arena Pantanal de Cuiabá.

Nuevo jugador de Atlético Nacional para reemplazar a Marino

Antes del Barcelona SC en el 2024, pasó por el Mazatlán de la Liga MX y estuvo tres temporadas; también se dejó ver por el Antofagasta de Chile y debutó en el Yaracuyanos de Venezuela en el 2013. Llega al FPC con perfil bajo y hasta el momento es una expectativa y tendrá que ganarse la titular y aportar en la zona de ataque.

En días pasados, Atlético Nacional había confirmado a Nicolás Rodríguez, una joya del fútbol colombiano que estaba en el Orlando City de la MLS. El nacido en San José de Guaviare llega al club verde tras cerrar un traspaso de 1.6 millones de dólares por el 60% de sus derechos deportivos. Eduard Bello se une a ‘Nico’, Juan Bauzá, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Alfredo Morelos y Dairon Asprilla como la cuota de la zona de ataque.

Noticias Destacadas