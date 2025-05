Oferta multimillonaria irrumpe en el futuro de Luis Díaz: ‘bombazo’ lo acerca a Arabia Saudita

| Foto: Liverpool FC via Getty Images

Fabrizio Romano suelta ‘bombazo’

Pero su continuidad no está totalmente confirmada. De acuerdo a Fabrizio Romano , famoso periodista deportivo, en Arabia Saudita siguen soñando con Luis Díaz y planean hacer una oferta multimillonaria que lo cambiaría todo.

“Lo de Luis Díaz es una interesante situación a seguir”, dijo en su podcast Here We Go. “No hay avances en las conversaciones, vamos a ver cuánto tarda Liverpool, en los próximos días o semanas, para aclarar la situación”, agregó.