Luis Díaz causaría salida de última hora en Liverpool: Arne Slot confesó delicado asunto

Cuando Díaz no estuvo, la alternativa fue Cody Gakpo , quien también sumó buenos números como hombre de confianza de Arne Slot.

| Foto: Liverpool FC via Getty Images

Luis Díaz y Federico Chiesa compartiendo en un calentamiento del Liverpool | Foto: Liverpool FC via Getty Images

Chiesa tiene contrato con Liverpool hasta 2028 , lo que implica que su salida sería en calidad de préstamo para no perder la inversión hecha en verano del año pasado.

La Serie A parece el destino más probable para el jugador de 27 años, aunque no descarta continuar con otros colores en la Premier League.

Arne Slot habló de salidas y llegadas

Arne Slot es consciente que un jugador de su trayectoria está incómodo al tener pocos minutos. “Ya he dicho muchas veces que, como club, estamos muy contentos con los jugadores que tenemos. En parte es decisión nuestra, pero en algunas situaciones, algunos jugadores que no han jugado mucho no tienen ganas de otra temporada sin jugar mucho“, señaló.