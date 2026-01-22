Oficial: Fluminense eligió el reemplazo de Kevin Serna y se agiliza su fichaje en Boca Juniors

Fluminense de Brasil se movió rápido en el mercado de pases y ahora se encamina la salida de Kevin Serna a Boca Juniors. El rumor del volante de Popayán a Buenos Aires tomó fuerza en los últimos días, luego de que Marino Hinestroza se cayera y cambiara de rumbo hacia Vasco Da Gama. Ahora, se acelera mucho más su salida tras el anuncio oficial de un jugador de Venezuela.

El gigante de Río de Janeiro confirmó el fichaje del volante Jefferson Savarino, quien fue oficializado con un contrato de cuatro años en el Fluminense. El jugador de la Selección Venezuela de 29 años de edad refuerza el plantel entrenado por el argentino Luis Zubeldía y llega desde Botafogo, con el que ganó el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2024.

Tras el fichaje de Savarino, Fluminense activa la temporada y se estrenará la próxima semana en el Maracaná en el Brasileirao 2026 ante el Gremio de Porto Alegre. El equipo del barrio de Laranjeiras acabó en el quinto puesto en la campaña de 2025 y obtuvo un cupo a la Copa Libertadores.

Jefferson Savarino celebrando el gol de Venezuela en Perú. Foto: AP

Jefferson Savarino sumó cuatro goles y tres asistencias en 27 partidos jugados en la pasada temporada del Brasileirao con el Botafogo, que lo fichó en 2024 desde el Real Salt Lake de la MLS de Estados Unidos. “Pasó exámenes médicos y firmó en definitiva con el Tricolor hasta el final de 2029″, dice una nota de prensa del Flu.

Savarino a Fluminense y Serna a Boca

Ahora, los ojos se colocan en el futuro de Kevin Serna, quien tomaría el lugar de Marino Hinestroza en Boca Juniors. Cabe recordar que Jefferson Savarino se desempeña como extremo o volante por el interior, las mismas funciones en las que se mueve el volante colombiano en la cancha.

Kevin Serna, el colombiano que se desempeña en Fluminense de Brasil. Foto: Getty Images

El nombre de Kevin Serna es tendencia en Argentina y los periodistas cercanos al club Xeneize ven con buenos ojos el negocio que pretende Boca con el jugador colombiano. Ofertaron cinco millones de dólares por el de Popayán, pero Flu estaría pidiendo mucho más por la ficha del volante ofensivo.

Kevin Serna tiene 28 años y Néstor Lorenzo ya lo llamó a la Selección Colombia, lo que es un plus adicional para su fichaje en Boca. De hecho, su convocatoria, en octubre de 2025, resultó de agrado para muchos. El atacante fue mejor valorado en 2025 en Fluminense de Brasil.

A día de hoy, y según el portal web Transfermarkt, está avaluado en 5 millones de euros, siendo su valor más alto en el mercado. Asoman las competencias locales argentinas para 2026, además de la Copa Libertadores, y Boca quiere volver a ser importante, tras un par de temporadas para el olvido.