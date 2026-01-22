Deportes

Oficial: Fluminense eligió el reemplazo de Kevin Serna y se agiliza su fichaje en Boca Juniors

El fichaje estrella de Fluminense que acelera el fichaje de Kevin Serna en Boca Juniors.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

23 de enero de 2026, 2:34 a. m.
Jefferson Savarino y Kevin Serna.
Jefferson Savarino y Kevin Serna. Foto: Fotos: Getty Images

Fluminense de Brasil se movió rápido en el mercado de pases y ahora se encamina la salida de Kevin Serna a Boca Juniors. El rumor del volante de Popayán a Buenos Aires tomó fuerza en los últimos días, luego de que Marino Hinestroza se cayera y cambiara de rumbo hacia Vasco Da Gama. Ahora, se acelera mucho más su salida tras el anuncio oficial de un jugador de Venezuela.

El gigante de Río de Janeiro confirmó el fichaje del volante Jefferson Savarino, quien fue oficializado con un contrato de cuatro años en el Fluminense. El jugador de la Selección Venezuela de 29 años de edad refuerza el plantel entrenado por el argentino Luis Zubeldía y llega desde Botafogo, con el que ganó el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2024.

Tras el fichaje de Savarino, Fluminense activa la temporada y se estrenará la próxima semana en el Maracaná en el Brasileirao 2026 ante el Gremio de Porto Alegre. El equipo del barrio de Laranjeiras acabó en el quinto puesto en la campaña de 2025 y obtuvo un cupo a la Copa Libertadores.

Jefferson Savarino, de Venezuela, festeja luego de anotar ante Perú en un encuentro de la eliminatoria al Mundial, el martes 21 de noviembre de 2023, en Lima (AP Foto/Guadalupe Pardo)
Jefferson Savarino celebrando el gol de Venezuela en Perú. Foto: AP

Jefferson Savarino sumó cuatro goles y tres asistencias en 27 partidos jugados en la pasada temporada del Brasileirao con el Botafogo, que lo fichó en 2024 desde el Real Salt Lake de la MLS de Estados Unidos. “Pasó exámenes médicos y firmó en definitiva con el Tricolor hasta el final de 2029″, dice una nota de prensa del Flu.

Deportes

Nuevo compañero de Richard Ríos en Benfica reinó en Europa junto a Cristiano Ronaldo

Deportes

Mientras Atlético Nacional sorprendió en los Premios Águila, así les fue a sus máximos rivales América y Millonarios

Deportes

Independiente Santa Fe y Atlético Nacional brillan en los Premios Águila: repase los ganadores

Deportes

Revelan el mega salario de Marino Hinestroza en Vasco da Gama: deja las cifras de Boca Juniors por el piso

Deportes

La marca única que Luis Díaz ayudó a alcanzar al Bayern Múnich en Bundesliga: ningún otro ha podido

Deportes

Barrida en Millonarios no para: atacante de 21 años no tendría lugar y busca equipo en Liga BetPlay

Deportes

Tradicional club del FPC cambia de sede y tendrá un estadio nunca antes utilizado en la Liga Colombiana

Deportes

Denuncia de supuesto abuso sexual en Alianza Lima: las identidades de los tres señalados

Deportes

Independiente Medellín recibió respuesta sobre el fichaje de Germán Cano: esto dijo Fluminense

Deportes

Yeferson Soteldo llegó a Colombia: confirman el equipo que lo recibió y buscaría su fichaje

Savarino a Fluminense y Serna a Boca

Ahora, los ojos se colocan en el futuro de Kevin Serna, quien tomaría el lugar de Marino Hinestroza en Boca Juniors. Cabe recordar que Jefferson Savarino se desempeña como extremo o volante por el interior, las mismas funciones en las que se mueve el volante colombiano en la cancha.

Kevin Serna, el colombiano que se desempeña en Fluminense de Brasil.
Kevin Serna, el colombiano que se desempeña en Fluminense de Brasil. Foto: Getty Images

El nombre de Kevin Serna es tendencia en Argentina y los periodistas cercanos al club Xeneize ven con buenos ojos el negocio que pretende Boca con el jugador colombiano. Ofertaron cinco millones de dólares por el de Popayán, pero Flu estaría pidiendo mucho más por la ficha del volante ofensivo.

Kevin Serna tiene 28 años y Néstor Lorenzo ya lo llamó a la Selección Colombia, lo que es un plus adicional para su fichaje en Boca. De hecho, su convocatoria, en octubre de 2025, resultó de agrado para muchos. El atacante fue mejor valorado en 2025 en Fluminense de Brasil.

A día de hoy, y según el portal web Transfermarkt, está avaluado en 5 millones de euros, siendo su valor más alto en el mercado. Asoman las competencias locales argentinas para 2026, además de la Copa Libertadores, y Boca quiere volver a ser importante, tras un par de temporadas para el olvido.

Más de Deportes

Richard Ríos tiene nuevo compañero en Benfica, con pasado en la Selección de Portugal.

Nuevo compañero de Richard Ríos en Benfica reinó en Europa junto a Cristiano Ronaldo

Cristian Barrios, Danovis Banguero y Jorman Campuzano.

Mientras Atlético Nacional sorprendió en los Premios Águila, así les fue a sus máximos rivales América y Millonarios

Nacional y Santa Fe, galardonados en los Premios Águila.

Independiente Santa Fe y Atlético Nacional brillan en los Premios Águila: repase los ganadores

Marino Hinestroza estaría de regreso a Brasil, luego de haber jugado en Palmeiras

Revelan el mega salario de Marino Hinestroza en Vasco da Gama: deja las cifras de Boca Juniors por el piso

Bundesliga premia a Luis Díaz con el mejor gol de noviembre ante Unión Berlín.

La marca única que Luis Díaz ayudó a alcanzar al Bayern Múnich en Bundesliga: ningún otro ha podido

Jefferson Savarino y Kevin Serna.

Oficial: Fluminense eligió el reemplazo de Kevin Serna y se agiliza su fichaje en Boca Juniors

Nómina de Millonarios en este 2026-l.

Barrida en Millonarios no para: atacante de 21 años no tendría lugar y busca equipo en Liga BetPlay

Atlético Nacional cayó frente a Águilas Doradas en Rionegro

Tradicional club del FPC cambia de sede y tendrá un estadio nunca antes utilizado en la Liga Colombiana

Nómina de Atlético Nacional para este primer semestre de 2026.

Dimayor notifica a Atlético Nacional y hay preocupación: volvería a jugar por Liga BetPlay hasta febrero

Atlético Nacional / Pablo Repetto, DT de Santa Fe.

A Repetto le mencionaron a Nacional tras la Superliga con Santa Fe y así reaccionó: “Veo injusticias como técnico”

Noticias Destacadas