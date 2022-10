Operadores abren señales para la fecha 20 de la Liga Betplay: canal y hora para ver en vivo cada partido

La definición de la fecha no se verá únicamente por la señal paga de Win.

Águilas Doradas y Medellín son los únicos equipos con cupo asegurado entre los ocho.

Deportivo Pasto, Independiente Santa Fe, América de Cali, Once Caldas, Bucaramanga y Millonarios siguen en el grupo anhelado, pero deberán ganar sus respectivos juegos si no quieren salir de la fiesta final de fin de año en el fútbol colombiano.

Nacional, Deportivo Pereira, Junior de Barranquilla, Unión Magdalena y la Equidad están en el trancón para entrar.

Será un domingo lleno de emociones para los amantes del balompié nacional que, horas antes, sabrán si Colombia Sub-17 femenina es o no campeona del mundo.

Aunque la fecha 20 comienza el sábado con dos partidos de Envigado vs. Tolima y Deportivo Cali vs. Patriotas, este domingo, a partir de las 4:00 p. m., será el momento decisivo para los once equipos que mantienen la ilusión de ingresar al selecto grupo para alcanzar el título de este semestre.

SEMANA le llevará los detalles de cada partido, las curiosidades y el minuto a minuto de los duelos más importantes.

Por su parte, el canal de transmisión oficial anunció que la transmisión de esta jornada empezará a la 1:30 p. m. con un dispositivo periodístico que integrará todos los estadios del país, incluyendo 500 personas, entre periodistas, productores, camarógrafos y personal técnico.

En la señal de Win Sports+ se podrá ver el partido Unión Magdalena vs. América y el carrusel de goles de toda la jornada, mientras que en la señal de Win Sports estará al aire con el compromiso entre Nacional y Equidad. Así mismo, en la página web www.winsports.co se dispondrá la transmisión de los seis juegos restantes y en la plataforma Win Sports Online podrá verse la totalidad de la fecha.

Por su parte, operadores de televisión como Directv, Claro, Movistar, Tigo, ETB, entre otros, van a destinar frecuencias específicas para poder disfrutar estos encuentros.

Programación Liga BetPlay (fecha 20)

Sábado 29 de octubre

Envigado FC vs. Deportes Tolima

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win+

Señal de DIRECTV: HD: 1634 - SD: 634

Claro TV: HD: 1522 - SD: 522

Movistar: DTH: HD 896/SD: 497 - IPTV 210 - App: 210

Tigo: HD: 239 -SD: 139

Deportivo Cali vs. Patriotas FC

Hora: 6:05 p. m.

Estadio: Palmaseca

Televisión: Win+

Señal de DIRECTV: HD: 1634 - SD: 634

Claro TV: HD: 1522 - SD: 522

Movistar: DTH: HD 896/SD: 497 - IPTV 210 - App: 210

Tigo: HD: 239 -SD: 139

Domingo 30 de octubre

Atlético Nacional vs. La Equidad

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win

Señal de DIRECTV: HD: 1633 - SD: 633

Claro TV: HD: 1521 - SD: 521

Movistar: DTH: HD 895/SD: 496 -IPTV: 209 - App: 209

Tigo: HD: 240 - SD: 23

Unión Magdalena vs. América de Cali

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win+

Señal de DIRECTV: HD: 1634 - SD: 634

Claro TV: HD: 1522 - SD: 522

Movistar: DTH HD 896/SD: 497 - IPTV: 210 (Fibra TV) - App: 210

Tigo: HD: 239 -SD: 139

Alianza Petrolera vs. Millonarios FC

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co

Señal de DIRECTV: HD: 1635 - SD: 635

Claro TV: SD 107 - HD 1107

Movistar: DTH: 498 - IPTV: 816 - App: 816

Tigo: N/A

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas DAF

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co

Señal de DIRECTV: HD: 1636 - SD: 636

Claro TV: SD 503 - HD 1503

Movistar: DTH: 897 - IPTV: 303 - App: 303

Tigo: N/A

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co

Señal de DIRECTV: HD: 1637 -SD: 637

Claro TV: CANAL CLARO VIDEO - 1001 HD

Movistar: DTH: 499 - IPTV: 825 - App: 825 -

Tigo: CANAL INFORMATIVO -Señal 2

Jaguares FC vs. Junior FC

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co

Señal de DIRECTV: HD: 1639 -SD: 639

Claro TV: CANAL CLARO MUSICA - 1157 HD

Movistar: DTH: 500 - IPTV 304 - App: 304

Tigo: N/A

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co

Señal de DIRECTV: N/A

Claro TV: CANAL ME GUSTA -152 SD

Movistar: DTH: 502 -IPTV 702 -App: 702

Tigo: N/A

Cortuluá vs. Águilas Doradas

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Doce de Octubre

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co

Señal de DIRECTV: N/A

Claro TV: CANAL SIN LIMITES - 153 SD

Movistar: DTH: DTH 505 - IPTV 826 - App: 826

Tigo: N/A

*Todos los partidos de la fecha 20 en la Liga BetPlay Dimayor II-2022 se podrán ver a través de la App Win Sports Online.