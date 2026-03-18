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Opta Power Rankings: la liga de Ecuador, por encima del fútbol colombiano; Brasil y Argentina en el Top 10

Un nuevo escalafón de Opta hace llorar a la Liga Betplay.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

18 de marzo de 2026, 4:45 p. m.
Independiente del Valle fue campeón de Copa Sudamericana.
Independiente del Valle fue campeón de Copa Sudamericana. Foto: Getty Images / Colprensa

En las últimas horas, apareció un ranking oficial de Opta de las mejores ligas del mundo apenas en tres meses del año 2026 y en la recta final hacia el Mundial de selecciones. La sorpresa la da la Liga Pro de Ecuador y Argentina y Brasil aparecen en el Top 10. Por otra parte, entre las cinco primeras, es lo que todos los futboleros suponen.

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Según Opta Power Rankings, la Premier League es la primera en el ranking y la mejor del mundo, colocando su segunda división, el Championship, en la séptima posición. Le sigue LaLiga de España de segundo, con el torneo de la B en el puesto 21°.

En la tercera posición está la Serie A de Italia, teniendo en cuenta los constantes fracasos de la Selección Azzurra en los últimos años sin poder ir a Mundiales y actualmente estando en el repechaje. Todo un logro. Luego, encontramos en la cuarta casilla el lugar donde Luis Díaz se divierte, la Bundesliga de Alemania.

Bayern Múnich
Luis Díaz con el Bayern Múnich Foto: FC Bayern Múnich

Cierra en el Top 5 la Liga de Francia con un dominante PSG. En la sexta posición se encuentra de forma sorprendente la Jupiler Pro League de Bélgica, sigue la segunda división inglesa para que en la octava casilla veamos a la Liga Profesional Argentina, siendo la primera en el ranking del continente americano.

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Opta: La Liga de Ecuador, la 15° mejor del mundo

En la novena posición vemos el poderoso Brasileirao (Liga de Brasil) y cierra el Top 10 la Primeira Liga de Portugal donde militan Richard Ríos y Luis Javier Suárez. En la lista, continúa el fútbol de Dinamarca, Polonia, la MLS de Estados Unidos y Croacia.

Luis Javier Suárez (der.) celebra tras marcar un nuevo gol en la Champions League.
Luis Javier Suárez (der.) celebra tras marcar un nuevo gol en la Champions League. Foto: Sporting Club de Portugal

Tras Croacia, encontramos a la Liga Pro de Ecuador, siendo la 15° mejor del mundo, donde se manejan dólares y los derechos de televisión se manejan muy diferente a Colombia. Por ejemplo, el 50% se reparte en partes iguales entre los equipos de la A, 25% según taquilla histórica y el otro 25% según el rendimiento deportivo.

La casilla 16 para Opta Power Rankings es para la Liga Betplay de Colombia, que según indican, ya renovó un multimillonario contrato con Win Sports para los derechos de televisión, que se manejan en partes iguales entre los 36 clubes afiliados.

Le siguen Turquía y Noruega, para encontrar a Japón como la mejor Liga de Asia en la actualidad. Cierra el Top 10 la Eredivisie de Países Bajos. Y causa sorpresa no ver a la Liga MX entre las 25 mejores.

  1. Liga Premier de Inglaterra
  2. LaLiga de España
  3. Serie A de Italia
  4. Bundesliga de Alemania
  5. Liga 1 de Francia
  6. Liga Pro de Bélgica
  7. Championship de Inglaterra
  8. Liga Profesional de Argentina
  9. Serie A de Brasil
  10. Primera Liga de Portugal
  11. Superliga de Dinamarca
  12. Ekstraklasa de Polonia
  13. Liga Mayor de Fútbol de Estados Unidos
  14. Primera Liga de Croacia
  15. Liga Pro de Ecuador
  16. Primera A de Colombia
  17. Superliga de Turquía
  18. Eliteserien de Noruega
  19. Liga J1 de Japón
  20. Eredivisie de Países Bajos
  21. Segunda División de España
  22. Superliga de Grecia
  23. Primera Liga de Chequia
  24. Superliga de Suiza
  25. Liga Premier de Rusia