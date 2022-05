Orgullo colombiano: Ingrit Valencia se convirtió en subcampeona del Mundial de Boxeo en Turquía

La boxeadora colombiana Ingrit Valencia marcó una nueva página dorada en su historia, después que este viernes se convirtiera en la nueva subcampeona del Mundial de Boxeo celebrado en Turquía.

La peleadora se colgó la medalla de plata en la categoría de los 50 kilogramos, cayendo con la campeona local, Buse Naz Cakiroglu.

La medallista cafetera en los Juegos Olímpicos de Río 2016 no pudo con el poderío de la turca, quien se llevó el combate por decisión unánime (5-0). Sin embargo, a pesar de no conseguir la presea dorada, la caucana se metió en la historia del boxeo nacional luego de convertirse en la segunda medalla en toda la historia de este deporte.

La última y primera se había dado en el año 2008 por medio de Jessica Caicedo, la cual cayó en la final del Mundial celebrado en ese entonces en India.

Ingrit Valencia, subcampeona mundial de boxeo femenino 🥈🇨🇴



🥊 La colombiana @IngritLValencia, es la nueva subcampeona mundial de los -50 kg. del IBA Women´s Boxing Championships. Luego de enfrentar en la final a la turca Buse Naz Cakiroglu.



¡Orgullosos de tu talento! 👏👏 pic.twitter.com/1620GLzBKF — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) May 20, 2022

Después de este logro, Valencia dio sus impresiones sobre la pelea ante Cakiroglu. “Es la única medalla que me hacía falta en todos los eventos en los que he asistido, es un honor y un orgullo haber representado a mi país en un Mundial, que la verdad es un certamen bastante difícil. Son cinco peleas muy fuertes”, dijo en declaraciones para Blu Radio.

La colombiana dejó a importantes rivales en el camino, haciendo de esta medalla un hito más en su carrera deportiva. Nazym Kyzaibay (Kazajistán), Ruhafzo Hagnazarova (Tayikistán), Anamika Anamika (India) y Aziza Yokubova (Uzbekistán) fueron las víctimas de la boxeadora.

“En el inicio del torneo todo fue legal, pero la final sabíamos que iba a estar complicada, porque estábamos peleando contra la casa. Es un país de mucho dinero y poder, no iban a hacer fiesta para otros. Me siento muy feliz de estar entre las mejores del mundo”, agregó.

Sin embargo, para Valencia la decisión de los jueces no fue justa, asegurando que ella había dado los mejores golpes, pero que los colegiados se inclinaron por el furor del público.

“Yo me sentí ganadora, los jueces notaron mi esfuerzo, pero sabían que no podían darme la pelea porque la fiesta no la hizo Colombia, sino Turquía. Yo me reí, yo lo disfruté, me sentí como una mujer capaz de vencer a cualquiera en este mundial”, sentenció.

“Di lo mejor de mí, traté de lucir muy bien y representar bien a mi país. Estoy muy agradecida con toda la gente linda de Colombia por habernos apoyado”, agregó Valencia.

La cafetera, además de estas palabras, en sus redes sociales también expresó toda su felicidad por lo conseguido y agradeció a sus seguidores por el apoyo en esta cita orbital.

“No cabe duda que esta es una de las experiencias más bonitas que he tenido a lo largo de mi carrera deportiva. Solo me resta decir infinitas gracias a TODOS por el inmenso apoyo. COLOMBIA, ESTA MEDALLA ES DE USTEDES”, escribió la peleadora en un párrafo.

“Gracias, Raúl @raulortizboxeo por la paciencia, entrega y el arduo trabajo que realizaste para llegar a este certamen, sé que con la bendición de Dios serán muchos más. Gracias a mi equipo de entrenadores, área multidisciplinaria, compañeros, por estar ahí en todos y cada uno de mis combates dándome su apoyo”, publicó.

Por lo pronto, Valencia se prepara para los Juegos Bolivarianos de 2022, los cuales arrancarán el próximo 24 de junio en la calurosa Valledupar.