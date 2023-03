Óscar Córdoba destapó ‘olla podrida’ de su paso por Millonarios: le pidieron plata

Entre los porteros más históricos que defendieron el arco de la Selección Colombia, sin duda alguna está el nombre de Óscar Córdoba. Aquel golero que estuvo desde 1993 hasta 2006 con la Tricolor, pero que a la par en su carrera deportiva se prolongó por más de 20 años en importantes equipos del mundo como Boca Juniors, donde es ídolo, además, de Perugia en Italia, Besiktas y Antalyaspor en Turquía.

En Colombia defendió los colores de importantes clubes, como Deportivo Cali, América y Millonarios. Los pasos por los ‘azucareros’ y ‘embajadores’ fueron dos, uno al inicio de su carrera, mientras el otro hacia el final, ya entre 2007-2009. Con 27 partidos disputados con los bogotanos, acabó su historia en el balompié nacional, dejando un legado histórico que, según un relato reciente, fue manchado al pedirle dinero.

Óscar Córdoba en Millonarios y 'Bolillo' Gómez en un clásico capitalino en Bogotá. - Foto: Guillermo Torres

Córdoba, que ahora hace parte del panel de exjugadores de varios medios, entre los que se destacada ESPN, contó en una entrevista las crudas razones de su partida del cuadro ‘embajador’: “Me fui a Millonarios y tuve pelea con la hinchada, la famosa Blue Rain, que porque no le pagué para que corearan mi nombre”.

Tras dar a conocer de ese lamentable sucedo, en su conversación con el periodista Ricardo Arce, en un programa emitido por YouTube de nombre El Show del Gato, dijo: “Hermano, jugué más de 20 años de profesional y si tengo que pagar para que griten mi nombre, creo que fue tiempo perdido. Así que no pagué. Si querían gritar que gritaran, no tengo ningún problema”.

Córdoba también habló de la discutida ‘grandeza’ de los equipos tradicionales del fútbol colombiano. Sin embargo, en esta oportunidad lo hizo desde las hinchadas, refiriéndose a las mejores del país: “En Colombia hay tres mejores hinchadas, la de Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios, es impresionante”.

No obstante, Córdoba no fue tímido a la hora de poner una sola en el primer lugar, y explicar de manera detallada las razones para dar a conocer ese concepto: “A la hinchada de América me le quito el sombrero por todo lo que tuvo que vivir en el calvario de la B, siempre estuvieron ahí firmes”.

Hinchada de América de Cali en el estadio Pascual Guerrero - Foto: Foto: @AmericadeCali

A pesar de mostrarse sumamente emotivo a la hora de hablar sobre las hinchadas, sí hizo un llamado certero para que el fútbol no dejara de ser un deporte y se pasara a convertir en razón de actos delictivos: “Algo que no comparto es la violencia. El fútbol es un arte que no debemos transformarlo en violencia y llevarlo a otro ser humano por una camiseta, no se justifica”.

Millonarios, en la historia de Córdoba, aparece en 1991, luego de sus pasos por Cali en dos ocasiones, Atlético Nacional y Deportes Quindío. En el año que estuvo, logró sumar un total de 61 partidos sin la posibilidad de sumar ningún título. Además, tuvo otro momento vestido de azul, cuando cerraba su carrera profesional, esto hacia 2009 donde sumó 27 compromisos.

Finalmente, también fue consultado por esas estadísticas que lo ponen como el mejor arquero en la historia del país, de manera muy respetuosa dio su concepto y puso a dos colegas por encima suyo: “Son respetables, pero para mí el mejor es Pedro Antonio Sape y el que más me gustaba era Miguel Calero, verlo en el arco era un ‘show’ y el fútbol es un ‘show’”.