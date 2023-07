Óscar Rentería no se guardó nada: calificó al técnico del América como “inexperto” y encendió las alarmas en el Deportivo Cali

Los momentos de los dos equipos del Valle del Cauca son distintos. Mientras América viene de hacer un importante mercado de fichajes, el Deportivo Cali perdió a Jorge Luis Pinto y a pocos días de debutar en la Liga Betplay 2023-II contrató como técnico a Jaime de La Pava.

Previo a que ambos equipos inicien sus andaduras en este semestre, el reconocido periodista Óscar Rentería tuvo un análisis de la actualidad de cada elenco con Diego Martínez Lloreda, director de El País.

Deportivo Cali

Rentería, quien nunca ha tenido pelos en la lengua para expresar sus opiniones, catalogó de “loco” a Luis Fernando Mena, presidente del Deportivo Cali.

“Yo haría cualquier cosa en mi vida, menos lo que ha hecho Luis Fernando Mena: dirigir un equipo que tenga 95 mil millones de deuda. Eso es inmanejable. Mena es un loco, un hombre que adora al Cali, al punto que se le mide a dirigir un equipo con 95 mil millones de deuda, con jugadores a los que se les deben 3, 4 quincenas; que los bancos lo tienen azarado”, expresó.

Presidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena, y Jorge Luis Pinto, quien dejó la institución hace poco.

Además, Rentería no ocultó su vaticinio sobre lo que pasará con el Azucarero si sigue su andar administrativo.

“Por lo menos, si no arman un equipo competitivo, su próximo camino es la B. Me dicen, el Cali no es competitivo porque no tiene plata para traer jugadores importantes, buenos, cotizados. Entonces, ¿cómo hizo Águilas para cabalgar el todos contra todos, sin ningún jugador importante, sin ninguna contratación de lujo?”, afirmó el periodista.

La salida de Pinto

En estas últimas semanas el Cali estuvo envuelto en una enorme polémica, por la salida de Jorge Luis Pinto, quien no estaba de acuerdo con la contratación del delantero Luis ‘El Chino’ Sandoval.

Luis Sandoval llegó al Deportivo Cali, lo que desencadenó la salida del técnico Jorge Luis Pinto.

“Pinto, además de ser un técnico cotizadísimo, merece respeto. Yo creo que uno no puede pasar por encima del técnico, si lo tiene, para contratar un jugador, cualquiera que sea, hay que tenerlo en cuenta. Además, que Pinto estaba azarado porque le debían plata a los jugadores que no querían jugar, pero él nunca cobraba lo de él, no, a mí no, me pagan como puedan, el día que puedan, entonces se aburrió de tanto problema”, señaló Rentería.

América de Cali

Aunque el América vive un ambiente más positivo, Óscar Rentería puso signos de interrogación sobre la contratación bomba del mediocampista Edwin Cardona, quien viene de tener un rendimiento para el olvido en el Racing de Avellaneda.

“El primer problema que ha tenido en el fútbol, grave, Edwin Cardona, es su peso, porque es un jugador indisciplinado para cuidarse. No estoy diciendo ni que bebe trago o que sale tarde en la noche. Edwin Cardona tiene un problema grave con su peso y segundo, cuando una persona es conflictiva contigo, con el señor, con la señora, uno dice, no todas las personas pueden estar equivocadas. Él no es un mal jugador. Empieza siempre bien y termina mal. Ojalá que Tulio no se equivoque”, fue el análisis del periodista.

Edwin Cardona fue oficializado como nuevo jugador del América.

Pero el mayor palo al escarlata vino cuando habló del nuevo técnico, Lucas González, quien estuvo el semestre pasado en Águilas Doradas.

“Yo hubiera esperado un añito más. Lucas es un técnico interesante, pero le pasó algo en Águilas por inexperto: se cabalgó el todos contra todos y era el favorito para ser el campeón, o por lo menos, para jugar la final, pero cuando llegó la parte seria, fracasó. Se le salió el equipo de las manos. Eso me preocupa que pase en América. Donde llegue a pasar eso en el América, Lucas, como dicen en el Desafío: Lucas, tu historia en el América terminó”, concluyó para El País.

El DT afrontará su segundo reto profesional, ya con el América de Cali