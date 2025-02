Pablo Peirano no va más con Santa Fe: radical decisión tras fracaso en Copa Libertadores

Pablo Peirano no seguiría siendo el director técnico de Independiente Santa Fe. El uruguayo se iría del conjunto cardenal tras la eliminación de la segunda fase de la Copa Libertadores de América ante Deportes Iquique de Chile.

🚨 Pablo Peirano (50) no es más el director técnico de #SantaFe . Acaba su proceso tras 1 año y 4 meses en el cargo 🔴⚪️ 👀 Desde ayer el ‘cardenal’ analiza candidatos para reemplazarlo 🤝🏼 Adelanto de @CLMerlo pic.twitter.com/dlEG0d5Pym

“ Es muy pronto para tomar una decisión, el partido acaba de terminar, lo que sentimos todos es un dolor muy grande. No me quiero apresurar ”, había manifestado sin tapujos el entrenador charrúa. Eso sí, es de resaltar que muchos pedían su cabeza.

“Yo entiendo que se suma lo del se mestre pasado, lo de la última parte y la imagen que queda es la otra, como terminamos. Es parte del camino, hay que sentar el momento y analizar en frío y no estar a lo loco con las decisiones y que sea lo mejor para Santa Fe”, agregó tras la eliminación.

“Es un fracaso total no pasar la fase y quedar eliminados. No voy a maquillar, la situación es real y hay que aceptarlo. El nivel parejo que hay en todos los encuentros, no hay nóminas o historias. El aprendizaje es que todo el fútbol está parejo. El arquero fue figura, tuvo sus momentos. Marmolejo creo que tuvo una”, terminó.