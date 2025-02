“Papá, no me alcanzó”: James Rodríguez protagoniza emotiva historia, padre e hijo, en León

“Papá, ahorré mi dinero, vendí mis trompos y dibujos pero no me alcanzó para tu jersey blanco de James Rodríguez por el 14 de febrero. Te hice este con cuello, como te gusta. El mejor regalo de 14 de febrero, me lo hizo mi hijo. Ambos compartimos el amor por Club León”, escribió Gerardo en su cuenta de X.