Partidazo de Premier League: Tottenham y Manchester United lo definieron al 90+6’; se agitó la tabla

Partido loco para abrir la decimoprimera jornada de la Premier League: Tottenham y Manchester United empataron este sábado a dos goles, un resultado que mete a los londinenses en el podio provisional del campeonato inglés.

Los visitantes se adelantaron en el marcador en la primera parte, con un tanto del camerunés Bryan Mbeumo (32′), pero los locales remontaron en los últimos minutos con los goles del francés Mathys Tel (84′) y del brasileño Richarlison en el descuento (90+1′).

¡OTRA VEZ EMPATADOS! ¡DE LIGT ANTICIPÓ A TODOS Y DE CABEZA PONE EL 2-2 AGÓNICO ENTRE EL UNITED Y TOTTENHAM!



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/n30BWcwZKI — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025

Cuando parecía que los tres puntos se quedarían en la capital británica, el neerlandés Matthijs de Ligt apareció para sellar el empate con un cabezazo en una de las últimas acciones del partido (90+6′) y permitir a su equipo enlazar cinco juegos consecutivos sin perder.

Tras este resultado, los Spurs suman 18 puntos y se colocan en la tercera plaza provisional, igualado a puntos con el United (7º) y otros tres equipos: Liverpool, Sunderland y Bournemouth, que aún tienen que jugar sus partidos.

Los Reds, tras imponerse el martes al Real Madrid en la Liga de Campeones, jugarán el domingo contra el Manchester City, segundo clasificado provisional con 19 puntos, a uno del líder Arsenal, que este sábado visita al Sunderland, una de las revelaciones del campeonato.

Pep Guardiola marcará hito en Premier League

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, definió el viernes como “una locura” las cifras de su carrera como estratega en el banquillo, dos días antes de dirigir su partido 1.000, en el que su equipo recibirá al Liverpool por la Premier League.

“Las cifras son una locura... no paso mi tiempo pensando cuántos, pero cuando alcanzas ese hito y miras hacia atrás y ves lo que has logrado... las victorias, el nivel, no solo en Premier League, también en Champions, hemos hecho cosas increíbles en Barcelona, increíbles”, recordó Guardiola en rueda de prensa.

Pep Guardiola cumplirá cifra histórica de partidos en Inglaterra | Foto: Getty Images via AFP

El exjugador del FC Barcelona y de la selección española ha ganado 715 de los 999 partidos que ha dirigido, desde su debut con el filial del Barça en 2007.

El entrenador de 54 años dijo estar contento por alcanzar los 1.000 partidos en el banquillo justo contra el Liverpool, principal rival en Inglaterra de su Manchester City.

“Por supuesto, Barcelona, el impacto que tuvo en mi vida como jugador de fútbol, como entrenador todavía más, es evidente, y por supuesto el Bayern también fue una etapa increíble”, relató el técnico catalán.

“Pero el Liverpool, en especial con Jürgen Klopp (exentrenador de los Reds) fue el mayor rival en este país. No podría haber uno mejor”, dijo.

Al ser preguntado sobre la opinión de algunos expertos que le consideran el mejor entrenador de todos los tiempos, Guardiola respondió con ironía: “Tienen toda la razón”.

“Intento hacer jugar a mis equipos como yo lo entiendo, nunca he traicionado mis convicciones”, respondió de forma más seria.

Pep Guardiola durante la final de la FA Cup en Wembley | Foto: AP

Luego de su debut como DT hace 18 años, Guardiola se hizo con las riendas del primer equipo del Barcelona en 2008, y comenzó a acumular un importante palmarés de casi cuatro decenas de títulos, primero con el Barça (2008-2012), luego con el Bayern Múnich (2013-2016) y desde 2016, con el Manchester City.

En 2023 logró un triplete histórico con los Citizens, conquistando la Premier League, la FA Cup y la Liga de Campeones.

Antes de recibir al Liverpool en la 11ª jornada del fútbol inglés, el Manchester City es 2º, a seis puntos del líder Arsenal.