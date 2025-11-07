Manchester City (2º) y Liverpool (3º), únicos dos equipos en haber ganado la Premier League en las últimas ocho ediciones, reabren el domingo su moderna rivalidad, en un momento en el que Phil Foden y Mohamed Salah parecen haber despertado el olfato de gol.

Foden anotó un doblete el miércoles en Liga de Campeones en el triunfo 4-1 del City sobre el Borussia Dortmund, una actuación tras la que Pep Guardiola se deshizo en elogios.

“Phil ha vuelto”, resumió el entrenador catalán, sobre un jugador que atravesó problemas de forma física la temporada pasada.

“Es un jugador especial, pero necesitamos sus goles, definitivamente. Hoy (el miércoles), con suerte, ha dado ese primer paso hacia la regularidad”.

En la misma senda está Mohamed Salah, que tras un inicio de temporada discreto, encadena dos jornadas de Premier League consecutivas viendo portería.

El egipcio, máximo goleador del campeonato inglés el pasado curso con 29 dianas, 34 entre todas las competiciones, anotó el pasado sábado su gol 250º con el Liverpool en la victoria contra el Aston Villa.

Mohamed Salah, gran figura de Liverpool. | Foto: AP

“Es una gran sensación marcar goles en un club tan grande es algo que no doy por sentado”, declaró Salah.

El Manchester City es además una de las víctimas favoritas del egipcio, que ha anotado 13 dianas a los como jugador del Liverpool.

Del otro lado, Foden también sabe lo que es anotar contra los Reds, rival contra quien suma tres dianas. También ha anotado tres goles al Liverpool Erling Haaland, aunque uno de ellos cuando era jugador del Salzburgo.

¿Duelo nórdico Isak-Haaland?

El noruego, imparable en el inicio de temporada con 13 goles en Premier League y otros cinco en Liga de Campeones, solo le ha endosado dos goles al Liverpool (1 en Premier League, otro en Copa de la Liga) desde su llegada a Inglaterra, una rareza que buscará corregir.

Haaland, llamado a brillar con Manchester City ante Liverpool. | Foto: Getty Images

Enfrente podría estar Alexander Isak, que apenas ha tenido protagonismo con su nuevo equipo por unas molestias en los aductores. El entrenador neerlandés Arne Slot deslizó esta semana que el sueco podría entrar en la convocatoria del domingo.

Más allá del City-Liverpool, el líder Arsenal visitará el sábado al Sunderland (4º), una de las revelaciones de la temporada.

Horas antes, Tottenham (6º) y Manchester United (8º) abrirán la 11ª jornada.

Hora de arranque y canal que transmitirá el partido Manchester City vs. Liverpool

Fecha : domingo, 9 de noviembre de 2025 (jornada 11 de la Premier League)

: domingo, 9 de noviembre de 2025 (jornada 11 de la Premier League) Hora: 11:30 a.m. (hora colombiana - 4:30 p.m. en Inglaterra)

(hora colombiana - 4:30 p.m. en Inglaterra) Canal para ver en vivo : ESPN y Disney+

: Estadio: Etihad