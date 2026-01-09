En la noche de este viernes, 9 de enero de 2026, Deportivo Cali presentó al volante Daniel Giraldo como su nuevo fichaje para la temporada. Con 33 años, el futbolista llega desde Juventude de Brasil.

Cabe recordar que Daniel Giraldo supo jugar en Independiente Santa Fe y Millonarios, los dos equipos más importantes de Bogotá. Con los cardenales no levantó título, pero con el embajador fue campeón de liga y superliga.

Daniel Giraldo con los colores de Juventude, su último club. Foto: Getty Images

Daniel Giraldo regresa al Deportivo Cali

Y sí, es el regreso de un canterano para la institución azucarera. Las divisiones menores del Cali siempre se han caracterizado por sacar talentos de gran talla, y Daniel Giraldo es prueba de ello.

Canterano, recorrido y equilibrio para el medio campo Verdiblanco 💚🤍

Daniel Giraldo es nuevo volante del Deportivo Cali ✍️

¡Bienvenido a casa, Dani! ⚽🏟️ pic.twitter.com/MAcE8i28y4 — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) January 10, 2026

Para 2011 empezó su camino en la profesional del cuadro verdiblanco, aunque también tuvo paso por Deportivo Pasto y Junior de Barranquilla. Eso además de los ya nombrados leones y embajadores.

Alberto Gamero, técnico del Deportivo Cali, conoce bien a Daniel Giraldo porque lo tuvo en su paso por Millonarios. Fueron dos las etapas del volante en el albiazul, de 2021 a 2022 y de 2023 a 2025.

Entonces, Deportivo Cali se sigue armando para tratar de hacer del 2026 un año de triunfos. La última vez que ganaron un título fue en 2021-ll, su décima estrella. Pero después, han tenido que atravesar momentos complicados que, incluso, los han hecho ver de cerca los puestos de descenso.

Alberto Gamero ya había advertido que llegarían refuerzos

A finales de 2025, Alberto Gamero expresó que Deportivo Cali ya estaba trabajando en varios refuerzos para el 2026. La necesidad de resultados en el año que comienza los obligó a buscar varios jugadores importantes.

“Hemos tenido diálogo permanente con la nueva Junta Directiva y con Juan Cobo, nuestro gerente. Se está adelantando bastante. He estado muy pendiente porque pretendemos jugadores que hoy están compitiendo en los cuadrangulares o en el exterior, lo cual hace difícil que lleguen en estas fechas“, lanzó Gamero en declaraciones recogidas por la web oficial azucarera.

Alberto Gamero hablando de fichajes en Deportivo Cali. Foto: Deportivo Cali

Y añadió: “Terminamos con una base y vamos a trabajar sobre ella. La idea es reforzar casi todas las posiciones, aunque no siempre será posible. No todos los jugadores que queremos podrán venir, algunos por razones económicas o contractuales”