Peligra el Barcelona vs. Inter de Champions: prensa española contó por qué se suspendería

Sánchez agregó que “todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Esa mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora hay debemos centrarnos en lo más importante que es devolver la electricidad a nuestros hogares”.