Peñarol se mete en los planes de Atlético Nacional: le quitaría a un jugador extranjero

En medio de los rumores sobre salidas y llegadas en Atlético Nacional, empezó a circular una información sobre otra posible baja en el verdolaga. Se trata de Juan Bauzá, mediocentro ofensivo argentino que milita en el cuadro antioqueño.

Bauzá pertenece a FC U Craiova 1948 de Rumanía. Allí tiene contrato hasta junio de 2027, pero el cuadro europeo lo cedió en préstamo a Atlético Nacional desde julio de 2025 y hasta junio de 2026.

Sin embargo, parece que Peñarol de Uruguay se mete en los planes de Atlético Nacional. Informan que estaría interesado en Bauzá, por lo que podría mover sus fichas para hacerse con los servicios del jugador argentino.

Peñarol se interesa en Juan Bauzá, jugador de Atlético Nacional

Así lo informó el periodista Julián Capera, por medio de su canal de YouTube, en el espacio F5 al mercado de pases.

“El interés de Peñarol por tener a Juan Bauzá: ya hay conversaciones con su entorno, su entorno reconoce que hay un interés del equipo uruguayo, y la situación de Bauzá es en términos contractuales el préstamo que tiene en Atlético Nacional”, contó Capera.

Y añadió: “Peñarol ya ha hablado, respecto a las condiciones personales del futbolista, y Craiova que es el sueño de los derechos futbolísticos de Bauzá”.

Según el portal web Transfermarkt, Juan Bauzá ostenta un valor en el mercado de pases de 700 mil euros. Además, ha tenido paso por equipos como Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Club Atlético Colón y otro par más.

Los próximos días serán claves y las determinaciones del técnico Diego Arias también. De hecho, Nacional se está moviendo bastante en este mercado de pases, y hasta suena un refuerzo de primer nivel: Cristian Chicho Arango.

¿Cristian Chicho Arango sí va a llegar a Atlético Nacional?

Hay versiones encontradas. Varios sectores de la prensa deportiva en Colombia afirman que la llegada de Chicho Arango a Atlético Nacional es un hecho. Sin embargo, este miércoles, 28 de enero, apareció otra versión.

Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista deportivo, contó en su programa Palabras Mayores que aún no está cerrado lo de Chicho Arango a Nacional.

“Le pregunté al presidente de Nacional (Sebastián Arango) varias cosas, Primero, que por qué lo de Chicho Arango así tan sorpresivo, y me dijo que lo de Chicho Arango todavía no está cerrado”, mencionó Vélez.

“Hemos hablado con él desde que llegó a Nacional. No es de última hora. La voluntad del jugador pudo agilizar y concretar la negociación en los últimos días. El negocio no ha terminado de concretarse, y por eso aún Nacional no lo anuncia. Lastimosamente se filtró, pero va bien encaminado”, leyó Carlos Antonio Vélez como respuesta del presidente de Nacional.