Periodista argentino destroza a Atlético Nacional: los trató de “boludos” y “debiluchos”

A pesar del descuento, Nacional no se rindió y consiguió un gol más para sentenciar el 4-2 que ahora tendrá que ir a defender en el Cilindro de Avellaneda el próximo jueves.

Carrozza, conocido por sus comentarios ácidos contra los jugadores cafeteros, no desaprovechó la oportunidad para recordar su concepto sobre el fútbol colombiano en general. “Este Nacional no es ningún cuco, es un equipo bastante debilucho, que es un equipo colombiano, llanamente colombiano”, lanzó en un video de YouTube.

Al hablar de Racing, el periodista también se enfocó en los dos recientes refuerzos confirmados por el club, que casualmente son nacidos en Colombia. “ Juanfer Quintero fue echado hace tres años por Gallardo por viejo y Roger Martínez, que tiene más noches que un sereno, llega para jugar un ratito en el segundo tiempo. No cambió nada la cosa ”, dijo.

Atlético Nacional vs Racing - Ida Octavos de final Copa Libertadores. | Foto: AP

Y no pasó por alto la remontada que casi se consuma en la parte final del compromiso. “Cómo vas a ir ganando 3-0 y se te ponen 3-2 de local; no le puede pasar a nadie eso, y les pasó a los colombianos. Cómo Racing se pone 3-2 y tiene la chance de su vida de remontar un 3-0, no cierra el partido y regala un gol”, soltó.