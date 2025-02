Periodista mexicano lanzó feroz crítica a James Rodríguez en vivo: recordó amargo episodio

“Yo creo que andas un poquito perdido, Víctor (panelista), en el tema del fútbol internacional. Me sorprende que estás cada vez más perdido, porque (James Rodríguez) fracasó rotundamente en el Rayo Vallecano, una auténtica decepción en el equipo de Vallecas, no pudo cumplir lo que se le pedía ”, arrancó afirmando Luis Ibarra.

El debate del programa estaba puesto en si James Rodríguez no era la gran figura de la Liga MX. Luis Ibarra dijo que Sergio Ramos era mejor, en la actualidad, que el colombiano. No obstante, el defensor español, campeón del mundo en 2010, no ha debutado aún con Rayados de Monterrey. Se espera que lo haga este sábado, ante San Luís, en casa.