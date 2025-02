Stiven Mendoza confiesa lo que el hincha de León está viendo con James Rodríguez: no ocultó su verdad

Mendoza no se guardó absolutamente nada para decir que los hinchas del equipo que es dirigido en la actualidad por el argentino Eduardo Berizzo están viendo cómo se crea una buena amistad entre Rodríguez y los demás futbolistas.

“ El hincha lo está viendo y en la cancha se ve reflejada la buena amistad que estamos creando con James, pero ahora debemos seguir trabajando con mucha tranquilidad . Todavía el techo no lo hemos alcanzado, pero con trabajo todo va a seguir mejorando”, manifestó el jugador, en palabras recogidas por As Colombia .

“El equipo se ve bien, estamos tranquilos y cómodos con el funcionamiento y rendimiento que tenemos. Mañana ante Tigres será un partido difícil, no hay partido fácil ahora. Estamos líderes gracias al buen trabajo que venimos realizando . Ahora debemos tener cuidado y salir con toda para buscar los tres puntos”, sentenció.

De cara al siguiente duelo del Club León por la octava fecha de Liga MX, cabe mencionar que Tigres no podrá contar con una de sus grandes figuras. Se trata del experimentado centrodelantero francés André-Pierre Gignac.

“La lesión de André es consecuencia también, un poco, del proceso acelerado que se ha hecho después de su cirugía. No soy médico, no me gusta hablar de esto, pero deben saber lo que es, tuvo una cirugía, hay que hacerla flexible, hay que curarla y es lo que está provocándole dolor, le impide estar al 100 y en condiciones para poder aportar cualquier porcentaje de sus capacidades”, dijo el entrenador de Tigres Veljko Paunović.