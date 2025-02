James Rodríguez recibe inesperada noticia con Club León: técnico en Liga MX reveló crucial situación

Club León vs. Tigres: canal y hora para ver a James Rodríguez en otro clásico de la Liga MX

Será un partido, seguramente, entretenido de principio a fin. Aunque eso sí, el director técnico de Tigres, Veljko Paunovic, entregó una inesperada y buena noticia para Club León y James. La misma tiene que ver con una mala situación en Tigres. Afirmó que el experimentado centro delantero francés André-Pierre Gignac no podrá ser parte del juego .

La razón está asociada con un problema físico del futbolista. El jugador se había sometido a una cirugía y sigue resentido de la misma. Por esto no podrá ser tenido en cuenta para el compromiso entre León y Tigres.

¡El partido que no te puedes perder! 🔥 ⚽ @clubleonfc 🆚 Tigres 22 de febrero | 🕖 19:00 hrs 📍 Estadio León Últimos boletos ¡No te quedes fuera! 🔥 📲 https://t.co/Rrc55TAAhS #Jornada8 #LeónVsTigres #Boletomóvil #Boletos pic.twitter.com/Svi0dciOoe

“La lesión de André es consecuencia también, un poco, del proceso acelerado que se ha hecho después de su cirugía. No soy médico, no me gusta hablar de esto, pero deben saber lo que es, tuvo una cirugía, hay que hacerla flexible, hay que curarla y es lo que está provocándole dolor, le impide estar al 100 y en condiciones para poder aportar cualquier porcentaje de sus capacidades”, dijo el entrenador, en palabras recogidas por TUDN.