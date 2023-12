Perú, próximo rival de Colombia en eliminatorias, ya hizo oficial a su nuevo director técnico

Fossati, la esperanza de Perú

“Es cierto que Perú está último en las eliminatorias, pero, si no fuera que van seis cupos y medio al Mundial, era casi imposible, prácticamente una utopía, sin embargo, pienso que se puede, hay chance. No será fácil, pero tendremos la Copa América para trabajar mejor y eso me da mucha ilusión”, dijo Fossati en diálogo con el programa Las Voces de Fútbol.