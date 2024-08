Pésima noticia para figura de la Selección Colombia; inesperada situación lo aleja de las canchas

Por lo tanto, aunque no se ha hecho oficial su tiempo de recuperación, estará alejado de las canchas varios días , por lo que no podrá jugar con River Plate el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América ante Talleres, el día miércoles 14 de agosto.

Gallardo en River

“No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui. Volver al club y recorrer el mundo River me hace sentir en casa. Tenemos que recuperar el espíritu de club y de equipo, y el deseo de seguir construyendo. Si nos va muy bien a todos, vamos a ser felices”, expresó el entrenador en su presentación.