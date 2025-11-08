Pésima noticia para Nacional: Uno de sus mejores jugadores se va de baja por lesión el resto de año

Se contaba con él para las semifinales de la Copa Betplay y la Liga, pero una lesión lo saca de circulación y deberá mantener reposo para regresar en el 2026 con toda la fuerza posible y seguir aportando en el equipo verde en sus intenciones de ser campeón y mantener el dominio de títulos en el FPC. A medida que pasaban las fechas, este volante ofensivo se ganaba los aplausos y hasta se vestía de goleador.

Lastimosamente, para Atlético Nacional, eso ya no podrá suceder por la lesión muscular de Andrés Sarmiento, jugador que era habitual en el esquema del técnico Diego Arias y que había ganado la posición en la titular. Según el reporte médico, el hijo de Luruaco (Atlántico) se irá de baja entre seis a ocho semanas, en plenas finales en el fútbol colombiano.

Cabe recordar que Andrés Sarmiento fue una de las figuras en la victoria 4-1 de Atlético Nacional ante América de Cali en el estadio Atanasio Girardot, por la ida de las semifinales de la Copa Betplay. Pese a no marcar en el festín, sí fue clave en el desborde por la banda y se estaba consolidando en el once inicial con Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.

Con los cuadrangulares pronto a comenzar y la tentativa final de la Copa Betplay, Sarmiento tomaba fuerza como solución en el frente de ataque. Ahora, el técnico Diego Arias tendrá que buscar soluciones, siendo Marlos Moreno el principal candidato a tomar su lugar. O el ecuatoriano Billy Arce también calienta motores para aportar en zona ofensiva.

Reporte médico sobre Andrés Sarmiento en Nacional

Según el reporte médico de Atlético Nacional, Andrés Sarmiento tiene lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha y todo parece indicar que es de segundo grado por el tiempo que tendrá de baja. Si es grado uno, bastarán dos semanas, aproximadamente, para volver a las canchas.

Según lo estipula el cuerpo médico de Nacional, Sarmiento tendrá de seis a ocho semanas de incapacidad, sin contar el tiempo de la readaptación deportiva, que puede durar entre una o dos semanas. De esta manera, resulta casi imposible que Andrés vuelva a competencia en lo que queda de 2025 y ya se mentaliza en la recuperación y regresar en el 2026, donde lo más probable haya otra vez torneo internacional Conmebol.

