¿Podría tener problemas legales por ver el Mundial mediante páginas piratas?, esto dice la Fiscalía

Se cumplió una semana desde que el evento deportivo más esperado por los fanáticos del fútbol comenzó: el Mundial Qatar 2022. Hasta el próximo 18 de diciembre se podrán disfrutar partidos todos los días a través de la televisión y otros medios de transmisión en vivo.

Al día se disputan cuatro juegos y, por ejemplo, en Colombia debido al cambio de la zona horario, hay quienes madrugan para poder ver mover la pelota. De hecho, a pesar de que la Selección no clasificó, eso no es un impedimento para que en el país no se vea el interés por el deporte del balompié y hasta hay apuestas de por medio.

No obstante, en el Mundial hay exclusividades, pues no todos los encuentros se pueden disfrutar mediante la señal abierta. Cabe señalar que en total son 64 partidos que se jugarán en el Mundial Qatar 2022.

Quienes no siguen las reglas, hacen hasta lo imposible para ver jugar a los astros del balón, aunque eso represente un riego legal. Algunos fanáticos optan por observar los partidos mediante páginas piratas, lo cual puede tener consecuencias en Colombia.

Debido al auge de las plataformas no formales y la popularidad de la difusión en internet, la Fiscalía General de la Nación hizo un llamado de atención haciendo énfasis en que el hecho de ver el Mundial mediante páginas no oficiales o canales fraudulentos es, respectivamente, un delito e incluso puede representar cárcel.

Así las cosas, quien llegue a ser capturado por dicha práctica, el ente de control comparte que podría llegar a pagar una pena entre los 5 y 10 años.

¡No se pierda la mejor parte del partido por elegir lo ilegal! Y recuerde: apostarle a estos servicios ilegales da cárcel, porque #LoIlegalAcabaMal pic.twitter.com/Pwimgerz1F — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 25, 2022

Por otro lado, La Fundación para la Democracia Internacional enfatizó que el impacto en el desarrollo humano, en materia de derechos en Qatar, sobrepasó los límites y más de 6.500 personas murieron, según el informe “Detrás de la pasión”.

Qatar es un país con buenas adquisiciones económicas, pues una de sus fuentes de ingresos son los hidrocarburos. Pero lo sorprendente es que la mayoría de sus habitantes son migrantes, quienes llegan al territorio para mejorar su estilo de vida. En ese orden de ideas, fueron al menos dos millones de migrantes trabajadores quienes estuvieron detrás no solo de la construcción de los imponentes estadios que aparecen en la televisión mundial, sino también de las vías, hoteles, centros comerciales, entre otros proyectos de renovación para la ciudad oriental.

En ese sentido, estuvo el imaginario de que las personas que colaboraron tuvieron las condiciones adecuadas para cumplir con todo lo previsto antes del Mundial, pero su experiencia en Qatar no fue del todo próspera y de calidad.

Las denuncias dan cuenta de que los trabajadores cumplieron jornadas de 16 y hasta 18 horas continuas para darle una nueva mirada a la ciudad. Sumado a esto, en Qatar el clima no es templado, por lo que soportaron temperaturas que llegaron hasta los 50 grados centígrados y, como si fuera poco, la comida y el agua, necesaria para vivir y derechos fundamentales de las personas, también fue escasa y en nefastas condiciones.

Incluso, los voceros de las denuncias internacionales compartieron que donde se hospedaron no fue como lo esperaron y las medidas higiénicas fueron inimaginables.

Asimismo, las cifras que se compartieron es que desde que en 2010 se eligió a Qatar como el país anfitrión del Mundial, un promedio de 12 trabajadores murieron por semana.

Colombianos en el mundial

Para sorpresa de muchos, Colombia se encuentra en el top de países latinoamericanos desde donde más turistas viajaron a Qatar. Así lo dio a conocer Despegar, una de las compañías turísticas más importantes del momento.

Los colombianos se ubican en la posición número cuatro del ranking, siendo superado por Brasil, México y Argentina (países cuyas selecciones lograron clasificar), de esta manera se encuentra la lista:

1. Brasileños.

2. Mexicanos.

3. Argentinos.

4. Colombianos.

5. Peruanos.