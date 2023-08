Polémica por ‘penalazo’ no pitado contra el Manchester United: “casi le arranca la cabeza a nuestro delantero”

En un emocionante debut en la Premier League, el Manchester United logró una victoria por la mínima sobre el Wolverhampton Wanderers. El conjunto de los Diablos Rojos superó las dudas iniciales para asegurarse los tres puntos con un marcador final de 1-0 en Old Trafford , gracias a la anotación de Raphael Varane tras una destacada asociación con Aaron Wan-Bissaka.

A pesar de merecer un mejor resultado, el Wolverhampton no logró capitalizar sus oportunidades. El equipo estuvo bajo el mando de Julen Lopetegui hasta hace apenas una semana, cuando el técnico vasco abandonó la entidad debido a la falta de garantías y refuerzos necesarios para la temporada. Su sucesor, Gary O’Neil, asumió el cargo a solo cinco días del estreno liguero, enfrentando un desafío importante.

El encuentro también marcó el debut de André Onana en la portería local, mientras que Mason Mount asumió el icónico dorsal número 7 en Old Trafford, anteriormente vestido por leyendas como George Best, David Beckham y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, fue Raphaël Varane quien robó los reflectores al anotar el único gol del partido en los últimos quince minutos. Su certero cabezazo culminó una elegante triangulación en el área, abriendo el marcador y cambiando el rumbo del enfrentamiento.

Manchester United vs Wolverhampton | Foto: @Manutd_es

La polémica no se quedó atrás, ya que una acción en tiempo de descuento del portero del Manchester, André Onana, al arrollar y golpear con el puño a Sasa Kalajdzic, delantero de Wolves, generó controversia. A pesar de las protestas del equipo visitante, el árbitro principal, Simon Hooper, y el VAR, Michael Salisbury, no consideraron la acción merecedora de sanción.

ESTO NO FUE PENAL PARA LOS WOLVES... ¿QUÉ TE PARECE? 📺 Mirá la #Premier por #StarPlusLA pic.twitter.com/HbLFQFDYwn

Pocos momentos después del silbatazo final, Gary O’Neil, estratega al mando del Wolverhampton, alzó su voz en protesta ante la no adjudicación del penal. Según sus palabras: “Parecía que el portero casi le arranca la cabeza a nuestro delantero centro. Si vas a por la pelota y golpeas al jugador tan fuerte, es una penalización. Al principio pensé que el árbitro se acercaba a mirar la pantalla, pero desafortunadamente me amonestó a mí y no a Onana por aplastar a nuestro delantero centro”