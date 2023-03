“¿Por qué Falcao no puede ser el Faryd Mondragón de 2014 en la Selección Colombia?”

La convocatoria de Radamel Falcao García a la Selección Colombia pese a su edad y la falta de continuidad en el Rayo Vallecano es un problema que Néstor Lorenzo deberá resolver. El DT argentino decidirá si continúa apostando por el Tigre o, por el contrario, sigue el consejo de un sector de la prensa deportiva: le da prioridad a jugadores de mejor presente con la red.

Entre los defensores de Falcao sobresale el guardameta Faryd Mondragón, que tuvo la oportunidad de jugar con él en la Selección Colombia y, además, es ejemplo de que la edad no importa cuando hay amor por el fútbol: en la Copa Mundo Brasil 2014 jugó tiendo 43 años y dos días de edad.

Mondragón y Ospina estuvieron juntos durante la Eliminatoria y el Mundial de Brasil 2014 - Foto: Jamie McDonald/Getty Images

En el programa Planeta Fútbol de Win Sports, Mondragón argumentó porqué cree que Falcao debe ser tenido en cuenta en la Tricolor y cuál debe su papel en un equipo que está apostando por el relevo generacional que exige toda Selección.

“¿Por qué lo justifico? Porque yo no puedo ser injusto, porque si a mí en algún momento me convocaron para llevarme dentro, y cuando me tocó en la cancha, respondí, ¿por qué Falcao no? ¿Por qué Falcao no puede ser aquel Faryd Mondragón de 2014?”, comentó el exguardameta, que además participó en los mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

En respuesta a Mondragón, Carlos Antonio Vélez reconoció lo importante que puede ser un hombre experimentado como Falcao en el equipo, aunque a nivel táctico no aporte mucho, contrario a lo que puede llegar a decir Néstor Lorenzo.

“Pero entonces usted no me venga con el discurso, que es el discurso que tienen ahora, que entra a cumplir misiones tácticas... No, que salió a fijar los centrales. Eso es un carretazo”, expuso.

Radamel Falcao García y su balance con la Selección Colombia - Foto: Getty Images

Ante el comentario de Vélez, el exarquero salió en defensa del Tigre y volvió a poner su ejemplo en el Mundial Brasil 2014.

“Yo sí justifico mucho lo de Falcao, porque conozco su madurez, conozco la ascendencia que puede llegar a tener en el grupo, sobre todo en un grupo tan joven. En 2014, los únicos que habíamos estado en un Mundial éramos Faryd Mondragón, Néstor Lorenzo, Eduardo Niño y José Pékerman”, dijo.

Ante su planteamiento, Carlos Antonio Vélez cedió: “Yo hasta cierto punto le compro lo de Falcao, pero no en la cancha, ¿me entiende? Si llega eso, al ejemplo de los jugadores, él sí tiene cómo dar ejemplo, él sí. Pero que lo metan al campo a esperar a que resuelva a un partido, por ahí la mete, por la experiencia”.

Néstor Lorenzo, a muerte con Falcao

En la antesala del partido amistoso contra Japón, Néstor Lorenzo argumentó porqué sigue teniendo en cuenta a Falcao en la Selección Colombia.

Néstor Lorenzo permanece invicto desde su llegada a la Selección Colombia. - Foto: Getty Images

“Decir lo que es Falcao como jugador y como persona es redundante. Llegó a ser el mejor 9 del mundo en una época, ha tenido un techo impresionante. Todo lo que transmite él, lo que Jhon Arias acaba de decir, las sensaciones que tiene, que es la segunda vez que lo ve de cerca, es lo que nosotros pensamos de Falcao como persona, pero sobre todo como jugador”, dijo desde Osaka, donde está concentrado el equipo cafetero.

Pero su planteamiento no se detuvo ahí, sino que agregó: “Yo creo que tiene todavía muchas cosas para darle a la Selección, es un jugador en una posición específica y eso hace que si no está para 90′, pueda estar para 20′, 15′ o 30′. En Estados Unidos entró y la primera que tocó la metió. Es un jugador que tiene mucho para dar en todo sentido”.