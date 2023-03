“James Rodríguez ha sufrido”: Campeón con Bayern Múnich reveló por qué el colombiano se fue del equipo y se identificó con él

Una de las decisiones que más se le ha cuestionado a James Rodríguez fue regresar al Real Madrid, aunque Bayern Munich haya tenido la intención de comprar su ficha. De vuelta al balompié español, el volante creativo se encontró una vez más con Zinedine Zidane, que poco o nada lo tuvo en cuenta.

Acerca de su determinación de no continuar en el fútbol alemán, pese a haber contado con la posibilidad de hacerlo, la prensa deportiva informó que estuvo relacionada con la dificultad de James para adaptarse al idioma, el frío y las costumbres de ese país. Sin embargo, el jugador comentó que su interés no era regresar al Real Madrid, sino fichar por su rival de patio, el Atlético, pero finalmente Florentino Pérez no dio el aval.

Hoy, un día después del partido amistoso de la Selección Colombia ante el combinado de Japón, en el que James Rodríguez fue baja por una molestia física, se volvió a hablar de su paso por Bayern Munich y la oportunidad de oro de haberse quedado allí.

James Rodríguez, en su paso por el Bayern Munich, el equipo de Alemania con más títulos. - Foto: AFP

Quien habló del ‘10′ colombiano fue Paulo Sergio, campeón mundial con Brasil en 1994 y exjugador del Bayern. Según él, James sufrió por su dificultad de adaptarse a la cultura alemana, como se especuló tiempo atrás.

“Hablé con James cuando llegó a Múnich, le dije que tenía que aprender la lengua y la cultura, al final ha sufrido con esto y por eso no pudo tener regularidad. Es un gran jugador, pero la adaptación hizo que no pudiera estar más tiempo en Bayern”, comentó.

De la “adaptación” de la que habló Paulo Sergio también han hecho referencia jugadores como la joven estrella canadienese Alphonso Davies, afirmando que si bien le gusta vestir la camiseta del Bayern, su vida por fuera de las canchas se ha tornado difícil.

“James ha sufrido ahí porque no se adaptó con la lengua y la cultura, porque tenía un gran futuro. Davies es un jugador que no podemos hablar de frío porque en Canadá hace mucho, pero pienso que los jugadores antes de salir de su país, tienen que tener la decisión de cambiar porque saben en donde van a jugar”, dijo Paulo Sergio.

Paulo Sergio, campeón del Mundial 1994 con Brasil, vistiendo la camiseta del Bayern Munich. - Foto: Bundesliga Bundesliga Collection via Getty

“En mi caso, cuando salí de Brasil, llegué a Leverkusen y todos mis compañeros eran alemanes, tenía que adaptarme y aprender la lengua y la cultura. Los problemas de adaptación están afuera, pero en el campo es igual para todos. Tienes que hacer el trabajo como todos. Nunca tuve problema en el campo, afuera sí, pero ahí viene la gestión de la adaptación. Estos jugadores sufrieron porque no supieron separar las cosas”, agregó.

El precio del fichaje de Tuchel en el Bayern

El pasado 29 de marzo se dio a conocer la millonada que deberá pagar Bayern Munich por la contratación de Tuchel y, además, el despido de Julian Nagelsman.

El medio de comunicación alemán Bild informó que el salario de Tuchel, que dos años atrás se coronó campeón de la Champions League con el Chelsea, será de entre 10 y 12 millones de euros por las siguientes dos temporadas, dado que tiene salario hasta junio de 2025.

Thomas Tuchel, nuevo DT del Bayern Munich - Foto: Getty Images

El rotativo también explicó que por despedir a Julian Nagelsmann, el Bayern Múnich tendría que pagar unos 27 millones de euros, correspondientes a los años que le quedaban de contrato, aunque seguramente llegarán a una negociación.

Entretanto, Florian Plettenberg, experto en la actualidad de la Bundesliga y el Bayern, afirmó en conversación con el medio Sky que Tuchel ya tiene un favorito en su equipo. “Los directivos esperan que el nuevo DT ayude a las estrellas de la plantilla a mejorar su forma. Sané es uno de ellos. Tuchel ha estado fascinado con el jugador durante años”.