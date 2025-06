Pregunta le sacó la rabia a Falcao y se fue contra la Liga BetPlay: “después nos quejamos”

“Hoy la jugada creo que pudimos finalizar mejor. Hay una que me pica y me pega casi en la rodilla, pero es muy clara”, criticó.

“En una liga de elite esto no pasa, después nos quejamos de que los jugadores no tenemos nivel, pero es difícil dar un buen espectáculo con los estados de los campos”, agregó.

Ⓜ️🐯 La reacción de Falcao al ser interrogado sobre el estado del terreno de juego de El Campín: “En una liga de élite esto no pasa “En una liga de élite esto no pasa”. https://t.co/v6Dg5K0r6q pic.twitter.com/ydKbc6OPXF

“Son interpretaciones de los jueces y no quiero decir que esté mal, pero a Pereira toca un jugador sin verlo y es penal, a Mosquera la misma jugada en Manizales y no es penal, entonces no entiendo el criterio que utilizan para analizar algunas jugadas y otras no. Más que todo es que no hay unanimidad en cuanto al criterio”, reflexionó.