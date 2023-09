Preocupación para Linda Caicedo: destapan grave problema del Real Madrid femenino, ¿será descalificado?

Como institución el Real Madrid es seguramente el equipo más importante y grande en el fútbol, no solo por los títulos logrados, sino por la organización que maneja.

Pero esto no quiere decir que sea un club sin problemas y en España acaban de destapar un escándalo que podría damnificar al fútbol femenino de la casa blanca, donde hace parte la delantera de la Selección Colombia, Linda Caicedo.

Real Madrid tendría irregularidades

“Cuando el Real Madrid llevó a cabo la fusión del CD Tacón no se lo notificó a la Agencia Tributaria, donde, según hemos podido confirmar, únicamente consta la baja del modesto club madrileño. Begoña Sanz, adjunta al director general, José Ángel Sánchez, y máxima responsable del fútbol femenino en el Real Madrid, dio orden de comunicarlo, pero Ana Rossell, la expresidenta del CD Tacón que tras la fusión pasó a ser directora de fútbol del conjunto blanco, no lo hizo”, reveló el medio.

Esto quiere decir que la deuda del CD Tacón con Hacienda que hace parte del Impuesto sobre la Renta de No Residentes “en realidad debería asumirla el Real Madrid, a quien si no le ha llegado el requerimiento es porque no se informó de la fusión por absorción”.