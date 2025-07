Presidente de Nacional hizo público el fichaje tapado que tenían: sacudiría el FPC

🎙️ "Me encantaría que juegue en Colombia, al no haber jugado nunca es su ilusión algún día jugar en Colombia. Si se da ahora bien, si no será más adelante", Narciso Algamis, representante de Kevin Serna, en entrevista con @velezfutbol#PlanetaFútbol pic.twitter.com/GSDEz4Rw4D