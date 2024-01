Presidente de São Paulo se pronunció y dijo si es verdad que James Rodríguez se va para Europa

James Rodríguez acumuló su cuarto partido de ausencia en el campeonato paulista. El colombiano, que sigue en trabajo diferenciado, no entró en la convocatoria y se perdió la sonora victoria de São Paulo sobre Corinthians, en el clásico regional.

El presidente, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de evaluar cualquier oferta que llegue por el colombiano. “No fuimos contactados, es jugador del São Paulo, tiene contrato. Por supuesto, si llega una propuesta, se analizará, como ocurre con cualquier jugador, pero no llegó nada. Pensé que era extraño, pero estas son cosas del fútbol ”, agregó.

Casares sigue confiando en que James explotará su mejor nivel este año y que el cambio se verá una vez finalice el control de carga que está haciendo bajo la observación del cuerpo técnico de Thiago Carpini. “Está el tema del jugador, del cuerpo técnico, en su conjunto. Pero no contamos con eso, no. Está integrado, pero el fútbol es muy dinámico. De repente llega una propuesta que conviene a ambas partes, pero no tenemos nada. Creo que es otro globo de prueba”, mencionó entre risas.