“Estoy viejo”, la particular reacción de Juan Pablo Montoya al enterarse de que será incluido en el salón de la fama

“No me importa lo que piensen. Es muy sencillo, lo que yo le dije a alguien fue que en mi categoría había nueve o 12 carros y en la categoría general había dos. El problema de la categoría general de las 24 horas, quiere decir que uno se tiene que comprometer a full tiempo con un equipo y no me da el tiempo con todo lo que estoy haciendo con los niños. Mi prioridad en este momento no soy yo. Yo ya hice lo que yo tenía que hacer, a mí no me importa, yo todavía corro porque me gusta”, dijo Montoya hace algún tiempo a SEMANA.