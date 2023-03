Presidente del Deportivo Cali mueve las fibras en el fútbol colombiano; asegura que su equipo “es el papá de casi todos”

Hace algunos días, el fútbol colombiano vivió un calurosos debate sobre cuál equipo es el más grande del país durante la historia. Los hinchas de Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios, considerados los tres equipos más grandes, suelen dar sus argumentos para defender a su institución y explicar por qué son más grandes que sus otros dos históricos rivales.

Y es que estos tres equipos son los clubes que más veces han ganado la liga colombiana (Nacional 17 veces y América y Millonarios 15 veces cada uno), además de ser los clubes con más hinchas a lo largo y ancho del país. Y como si esto fuera poco, los tres clubes más grandes de Colombia han marcado una época en la historia del fútbol colombiano.

Por esto, los tres equipos gigantes de Colombia tienen razones para sentirse los más grandes del país, sin embargo, la Inteligencia Artificial respondió esta importante pregunta, definiendo quién sería el club más importante y grande del país. Algo que a unos enorgullecerá y a otros les incomodará, como es apenas lógico.

Fútbol colombiano. - Foto: Dimayor (Diseño Semana)

Y aunque la herramienta ChatGPT de Inteligencia Artificial aclaró que esta es una pregunta muy subjetiva y que cada persona podría tener parámetros diferentes para definir cuál es el equipo más grande de Colombia, sí aclaró algo: midiéndose como el más veces campeón de la liga colombiana (17 veces) y el que tiene dos copas Libertadores, Atlético Nacional es el club más grande del país.

Aunque la inteligencia artificial dictaminó que estos tres equipos son los más grandes, para el presidente del Deportivo Cali esto cambia en todo sentido. En charla con RCN Radio, Luis Fernando Mena aseguró que los azucareros tienen una amplia distancia con respecto a los demás, considerándolo “el papá de casi todos los equipos del FPC”.

Posterior a estas declaraciones, varios hinchas de los otros equipos le cobraron sus palabras, pues el Cali no pasa su mejor momento en la Liga Betplay al ser uno de los clubes que se ubican en las últimas casillas.

🔥 “Deportivo Cali es el PAPÁ de casi TODOS lo equipos del FPC 🇨🇴”.



-Luis Fernando Mena, presidente del club.



🗣️ ¿En cuánto porcentaje tiene razón? pic.twitter.com/KncnI92KBQ — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) March 6, 2023

El fantasma del descenso los amenaza

El equipo que sí ha comenzado a angustiarse es el Deportivo Cali, pues el cuadro del profesor Jorge Luis Pinto no encuentra los resultados y se hunde, fecha tras fecha, en la tabla de posiciones; a la par, tiene que estar atento a la clasificación del descenso, pues de los 20 equipos del torneo, el cuadro azucarero se ubica en el puesto 15 de este penoso y tortuoso escalafón que terminaría pasando factura si no corrige el rumbo.

Actualmente, los azucareros tiene un promedio 1,21, y están por encima del Once Caldas (1,2), Alianza Petrolera (1,06), Unión Magdalena (1,02) y el Atlético Huila (0,17). Lo que preocupa a los seguidores del conjunto azucarero es que el juego no aparece y el equipo no levanta cabeza; de hecho, de los últimos cinco partidos, los dirigidos por Pinto solo han logrado una victoria y dos empates.

En el más reciente cotejo, el Deportivo Cali visitó a Millonarios en El Campín y encajó una nueva derrota por 2-0 contra los orientados por Alberto Gamero, resultado que no cayó bien entre los seguidores del conjunto azucarero que ya comienzan a ver cómo el fantasma del descenso se asoma2, haciendo recordar la tragedia que vivió su rival de patio, América de Cali, que ya supo lo que fue perder la categoría en 2011.

Millonarios Vs Deportivo Cali - Fecha 7 - Liga Betplay - Foto: Millonarios Oficial

Tabla del descenso en la Liga BetPlay

20. Atlético Hulia: promedio 0,17

19. Unión Magdalena: promedio 1,02

18. Alianza Petrolera: promedio 1,06

17. Once Caldas: promedio 1,19

16. Deportivo Pasto: promedio 1,2

15. Deportivo Cali: promedio 1,21