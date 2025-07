PSG vapulea al Real Madrid: prensa internacional reacciona al cimbronazo en el Mundial de Clubes

Prensa internacional reacciona a la paliza de PSG sobre Real Madrid

“Hecatombe del Madrid en 9 minutos... con dos retratados” - Marca

“El Madrid no da la talla” - As

“Hay errores individuales en los goles, alguno reincidente como Asencio, pero al margen de eso el Madrid no está dando la talla. Está descolocado, con problemas para recuperar y con debilidades evidentes en todas las líneas. Si Fran García no es carrilero, su nivel dista mucho de lo que merece el Madrid. Y Mbappé y Vinicius no se entregan en defensa...”.