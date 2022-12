Qatar 2022: Esta es la suma de dinero que ganará el campeón del Mundial

Queda poco más de una semana para que concluya el Mundial de Qatar 2022, mientras cada equipo sigue barajando las últimas cartas que le garanticen su pase a la siguiente ronda. En medio de las controversias y hechos aislados entre la hinchada, siguen tomando trascendencia datos curiosos alrededor del certamen.

El dinero que se llevan las selecciones, en medio de un encuentro que empezó el 20 de noviembre y concluye el 18 de diciembre, ya pasó a la esfera pública. En el Reporte Anual 2020 de la FIFA, ese organismo ya había indicado que para la competencia deportiva de este año contaría con un valor de 1.696 millones de dólares.

Según informó la cadena internacional CNN, de ese total aproximadamente el 26 % tiene como destino los reconocimientos para las selecciones nacionales. En ese orden de ideas, una cifra estimada de 440 millones de dólares tendrán como rubro esas premiaciones de este Mundial.

“Qatar tiene algo de especial: corazón. Un corazón que late por el fútbol con una pasión increíble para un país y una región que albergará su primer Mundial. Los hinchas que asistan al torneo festejarán juntos los éxitos, y los 5.000 millones de aficionados al fútbol de todo el mundo disfrutarán de sus selecciones y de un ambiente positivo. Este será un gran éxito colectivo”, dijo en su momento el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Distribución de los premios

-Campeón de la Copa Mundial: 42 millones de dólares.

-Subcampeón: 30 millones de dólares.

-Tercera posición: 27 millones de dólares.

-Cuarto lugar: 25 millones de dólares.

-Quinto al octavo puesto: 68 millones de dólares (17 por equipo).

-Puesto número 9 al 16: 104 millones de dólares (13 por equipo).

-Puesto número 17 al 32: 144 millones de dólares (9 por equipo).

La FIFA también detalló que se había destinado para todas las selecciones 1.5 millones de dólares como un monto que abarcaría los preparativos del certamen en Medio Oriente.

Se acerca la recta final

Son cuatro las selecciones que abren los cuartos de final de la Copa del Mundo: Croacia VS Brasil y Países Bajos frente al combinado argentino, selecciones para las que no es nuevo sentir de cerca el triunfo. Esto a pesar de que neerlandeses y croatas todavía no cuentan con ninguna estrella.

Este sábado serán los equipos de Francia - Inglaterra, y Portugal - Marruecos los que establezcan la otra semifinal. Mientras tanto, los ojos han estado centrados en la situación de Cristiano Ronaldo y su presunta salida de la Selección portuguesa. Al respecto, el jugador puso fin a los rumores que vaticinaban una tormenta a nivel deportivo.

“Un grupo demasiado unido para ser disuelto por fuerzas externas. Una nación demasiado valiente para dejarse amedrentar por cualquier adversario. ¡Un equipo en el sentido más estricto de la palabra, que luchará por el sueño hasta el final! ¡Cree con nosotros! Fuerza, Portugal”, dijo Ronaldo en sus redes sociales.

Um grupo demasiado unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação demasiado corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem connosco! Força, Portugal!🇵🇹🙏🏽 pic.twitter.com/gUeENXSB5F — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 8, 2022

Por su parte, el seleccionador de Portugal, Fernando Santos, dijo: “Nunca me dijo que quería marcharse”. Y agregó que había mantenido una conversación con él para explicarle la suplencia. También pidió a los medios de comunicación que dejaran “a Cristiano Ronaldo tranquilo” y detuvieran “la polémica en torno a Portugal” que espera llegar a semifinales.

Camino a ese objetivo el equipo de Cristiano Ronaldo debe imponerse esté sábado ante Marruecos, país que también sigue apostándole a la victoria y que se convirtió en la mayor sorpresa de esta Copa Mundo. “Los jugadores tienen hambre, no se conforman con estar en cuartos”, señaló el entrenador de los jugadores africanos, Walid Regragui.

*Con información de AFP.