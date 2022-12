Desmanes en Francia tras pérdida del título del Mundial con Argentina deja más de 200 detenidos

El domingo 18 de diciembre, culminó uno de los eventos más importantes en materia de deporte, la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, luego de un tensionante y aclamado partido, en tanta de penales, la selección de Argentina se coronó campeona.

Los hechos causaron disturbios en varias ciudades francesas, debido a la inconformidad y el desaliento que surgieron tras el partido. Al menos 227 personas fueron arrestadas en dicha nación, 47 de ellas en París y sus alrededores, según informó el Ministerio del Interior este lunes 19 de diciembre.

Las fuerzas de seguridad desplegaron 14.000 policías y gendarmes por todo el país, incluyendo los 2.750 agentes despachados en París. Cabe mencionar que tras los cuartos de final, contra Inglaterra, y la semifinal, contra Marruecos, también se registraron incidentes.

En la avenida de los Campos Elíseos de la capital, las fuerzas de seguridad fueron atacadas con botellas y fuegos artificiales, y estos respondieron con gases lacrimógenos, según observaron y dieron a conocer periodistas de la AFP.

También se produjeron disturbios en Lyon (centro-este), Burdeos (suroeste), Niza (sureste) y Béziers (sur).

🇨🇵 | LO ÚLTIMO: Disturbios en París luego de la derrota de Francia ante Argentina. Reportan heridos y detenidos. #Qatar2022 pic.twitter.com/ryvEGBWUcc — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) December 18, 2022

Confusión sobre encuentro entre afición y selección francesa en París

La confusión reina en Francia, este lunes 19 de diciembre, gracias a un posible encuentro con la afición y los jugadores de la selección de Francia en su regreso de Catar, después de que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunciara la organización de un evento en París poco después de que su presidente, Noel le Graet, afirmara lo contrario.

En un mensaje comunicado a la prensa, la FFF anunció que los Bleus deberían despegar del emirato a las 11H30 GMT y llegarán a París a las 18h30 GMT, en el aeropuerto de Roissy, antes de saludar al público alrededor de las 19h30 GMT en la plaza de la Concordia de la capital.

Este comunicado contradice las afirmaciones del presidente de la FFF, que indicó exactamente lo contrario minutos antes en la cadena BFMTV.

“Los jugadores tienen ganas de volver a sus casas. No habrá recorrido por los Campos Elíseos y la marcha de los jugadores está prevista para después del aterrizaje. Cuando no se gana, no estás de humor, en cualquier caso, con el humor para pasearse por los Campos Elíseos o en otra parte”, añadió el dirigente. “Llevan más de un mes fuera y ya han dado satisfacción. Tienen ganas de volver a sus casas lo más rápido posible”.

Al ser indagado por la AFP, la prefectura de la policía afirmó no tener información al respecto, mientras que el ministerio de Deportes confirmó el evento, remitiéndose a la comunicación de la FFF.

La final del Mundial de Fútbol 2022 supuso un récord absoluto en términos de audiencia televisiva en Francia, con 24,08 millones de espectadores que pudieron asistir a la victoria de Argentina, anunció la principal cadena del país, TF1.

El récord cubre “todos los programas y cadenas” indistintamente, indicó TF1, a partir de cifras del instituto francés Médiamétrie. Lo que significa que nunca hubo en Francia tantos telespectadores conectados a una misma cadena para ver un mismo programa.

El récord precedente se remontaba al Mundial de 2006, cuando la semifinal entre Portugal y Francia reunió ante la pequeña pantalla a 22,6 millones de telespectadores, según TF1. La final del domingo, que ganó Argentina en la tanda de penales (4-2, tras un empate 3-3), fue transmitida de manera gratuita por TF1, y mediante pago a través de la cadena beIN Sports.

El 81 % del total de la audiencia televisiva francesa siguió el partido en TF1, entre las 16H00 y las 19H00 locales.

La audiencia llegó incluso a un pico de 29,4 millones de telespectadores, según TF1.

*Con información de la AFP.