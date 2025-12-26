Deportes

¿Qué canal pasa el Liverpool vs. Wolverhampton por Premier League? Jhon Arias en acción

Colombia sigue de cerca a Jhon Arias, que con los Wolves no vive el mejor presente. Su próximo reto será el vigente campeón de la Premier League: Liverpool.

Redacción Deportes
27 de diciembre de 2025, 2:53 a. m.
Liverpool vs. Wolverhampton por Premier League.
Liverpool vs. Wolverhampton por Premier League. Foto: Getty Images

La Premier League vuelve a tener acción en pleno cierre de año. Este sábado, 27 de diciembre de 2025, a partir de las 10:00 a.m. de Colombia (3:00 p.m. de Inglaterra) Liverpool recibirá en Anfield a Wolverhampton, por la fecha 18 de la Premier League. Se podrá ver en vivo por Disney+.

Liverpool asoma en el sexto puesto de la tabla de posiciones con 29 puntos, mientras que Wolves es colero con tan solo 2 puntos y no ha ganado ningún partido. Es un duelo con realidades completamente diferentes.

Jhon Arias, colombiano al servicio de Wolverhampton, espera aportar a los suyos en una casi final ante el vigente campeón de la Premier League. Si los Wolves no ganan, el descenso estará cada vez más cerca.

Más acción para Jhon Arias en Premier League, ahora contra Liverpool.
Más acción para Jhon Arias en Premier League, ahora contra Liverpool. Foto: Getty Images

La fecha 18 de la Premier League arrancó con el Boxing Day entre Manchester United y Newcastle: triunfo de los diablos rojos

El primer gol de Patrick Dorgu con el Manchester United selló este viernes una victoria 1-0 sobre el Newcastle en Old Trafford y llevó al equipo de Ruben Amorim al quinto puesto de la Premier League, en la apertura de la 18ª jornada.

Privado de su capitán Bruno Fernandes por lesión y sin Bryan Mbeumo ni Amad Diallo, ausentes por la Copa de África de Naciones, el cambio de rol que dispuso Amorim para Dorgu resultó decisivo.

El internacional danés conectó de zurda un balón bombeado dentro del área para marcar el único gol del encuentro y profundizar el mal rendimiento del Newcastle como visitante, pese a que el equipo de Eddie Howe dominó la segunda mitad.

El primer triunfo del United en Old Trafford en dos meses lo dejó igualado en puntos con el Chelsea, cuarto clasificado, mientras que el Newcastle continúa undécimo.

Tras varias actuaciones prometedoras sin recompensa, el United logró esta vez cerrar el partido, aunque debió resistir durante largos pasajes y asegurar apenas su segunda valla invicta de la temporada.

Ante la ausencia de Fernandes, Amorim dejó de lado su habitual sistema 3-4-3 y optó por una defensa de cuatro, con Dorgu ubicado en una función más ofensiva por la derecha de un tridente que respaldó al delantero Benjamin Sesko.

Dorgu respondió con su primer tanto desde que llegó procedente del Lecce hace casi un año. Un centro de Diogo Dalot fue despejado hacia arriba y el joven de 21 años conectó de volea para vencer al arquero Aaron Ramsdale a los 24 minutos.

El técnico del Newcastle, Eddie Howe, también modificó el esquema de manera temprana para contener el arranque intenso del United, aunque volvió a quedar expuesto el pobre rendimiento de su equipo fuera de casa. Las Urracas solo han ganado dos de sus últimos 12 partidos como visitantes en todas las competiciones.

Manchester United supera al Newcastle en el tradicional Boxing Day de Premier League.
Manchester United supera al Newcastle en el tradicional Boxing Day de Premier League. Foto: Getty Images

El Newcastle acorraló al local durante gran parte del complemento, sin lograr convertir. Amorim volvió a ajustar el sistema y sorprendió al sustituir a Casemiro.

Pese a la presión rival, el United tuvo dos ocasiones claras para sentenciar el partido: Sesko estrelló un remate en el travesaño y Dalot definió alto tras un tiro libre ejecutado por Lisandro Martínez.

Lewis Hall también dio en el travesaño con la mejor ocasión del Newcastle, mientras que Anthony Gordon y Lewis Miley desperdiciaron sus opciones.

El Newcastle se sumó así al Sunderland como los únicos equipos que no han logrado marcarle al United esta temporada, un nuevo revés para sus aspiraciones de regresar a la Liga de Campeones.

*Con información de AFP

