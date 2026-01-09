Deportes

Qué canal pasa el próximo partido de la Selección de Senegal en Copa África: definitivo juego en las semifinales

La Selección de Senegal impone su favoritismo en la Copa África y ahora se instala en las semifinales del torneo luego de enfrentar a Malí.

William Horacio Perilla Gamboa

9 de enero de 2026, 9:09 p. m.
Senegal en la Copa África. Foto: Oficial Senegal

La Selección Senegal consolidó su papel de gran aspirante a ganar la Copa de África al derrotar 1-0 a Malí, que terminó el partido con diez jugadores por tercera vez en cinco encuentros de la competición. Dio la sorpresa con la clasificación a octavos, pero no pudo ante la agresividad de los senegaleses en Tánger.

Campeones en 2022, la Selección Senegal ahora enfrentará en las semifinales al ganador de Egipto vs. Costa de Marfil, que se disputa el sábado en Agadir. Los senegaleses son favoritos al título y por ahora se potencian y son favoritos para alcanzar la final.

Un gol de Ilimane Ndiaye (27′) fue más que suficiente para asegurar a los senegaleses una séptima presencia en las semifinales de la competición continental en la historia, por tercera vez en las últimas cuatro ediciones para los favoritos del torneo. Esperan consolidar el gran proceso deportivo con la prioridad de al menos ser finalistas en Marruecos.

La Selección Senegal en la Copa África. Foto: Oficial Senegal

Por otra parte, la Selección Malí, dirigida por Tom Saintfiet, se vio de nuevo traicionada por su indisciplina. Su capitán Yves Bissouma fue expulsado justo antes del descanso por una segunda amonestación tras una entrada tardía sobre Idrissa Gana Gueye (45+3′). Ya había visto la amarilla por obstrucción sobre Sadio Mané (21′).

El canal que pasa el partido de Senegal en semifinales de Copa África

Fue la tercera vez en la competición que un maliense fue expulsado. La ausencia del capitán de Malí fue demasiado para el equipo de Saintfiet, que no había hecho más que empatar desde el inicio del torneo y solo había marcado tres goles, todos firmados por el jugador del Auxerre de Francia, Lassine Sinayoko, dos de ellos de penalti.

Lo de Malí era una gran sorpresa en la Copa África y con poco le alcanzó para lograr un resultado que de por sí ya es histórico. Previamente, los malienses habían sorprendido a Túnez en los octavos de final, gran candidato al título y clasificado al Mundial 2026.

De esta manera, Senegal espera rival en las semifinales de la Copa África y se verá las caras con Egipto o Costa de Marfil el próximo miércoles 14 de enero en Tánger desde las 12 pm de Colombia. El compromiso se podrá ver en las pantallas de Win Sports, en su señal premium y estándar.

En otras series de cuartos de final, Marruecos se vio las caras con Camerún, egipcios con marfileños y la Selección Argelia medirá fuerzas con Nigeria.

