Qué canal pasa Espanyol vs. Barcelona: así puede ver por TV el regreso de la liga española

Este sábado se juega el partido más destacado de la fecha 19 en el RCDE Stadium, casa del conjunto ‘periquito’.

Sebastián Clavijo García

2 de enero de 2026, 3:55 p. m.
Lamine Yamal celebrando un gol con el FC Barcelona
Lamine Yamal celebrando un gol con el FC Barcelona Foto: DPPI via AFP

Barcelona inicia su año enfrentando al Espanyol en una nueva edición del derbi catalán. Este será el partido más destacado de la fecha 19, que marca el regreso de la liga española tras el parón por las vacaciones de Navidad.

El compromiso está programado para este sábado, 3 de enero, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia). La transmisión estará a cargo del canal DSports (610-1610) y la aplicación de DGO en dispositivos móviles.

Barcelona marcha líder de la liga española con 46 puntos, mientras que Espanyol está en la quinta posición con 33 unidades.

Sobre el papel se antoja como un partido complicado para el conjunto azulgrana, que tendrá la mayoría del plantel disponible para visitar el RCDE Stadium.

Horarios para ver el partido en Colombia y Latinoamérica

  • Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.
  • Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 5:00 p. m.
  • México: 2:00 p. m.

Hansi Flick habló del derbi catalán

Hansi Flick, técnico del Barcelona, anticipó un duelo complicado que podría tener repercusiones en la tabla de la liga española. Real Madrid, por ejemplo, estará atento al resultado para tratar de recortar el margen que lo separa de la cima.

Las últimas visitas del Barça al RCDE Stadium han terminado en agresiones por parte de los hinchas, algo por lo que Flick hizo un llamado al fútbol en paz.

“Todos somos humanos y tenemos que convivir juntos. Además, el respeto es lo más importante en el fútbol, así que espero que todos se comporten de esa manera”, declaró.

Flick apuntó que la rivalidad de este tipo de partidos afecta de manera positiva. “Todo el mundo quiere enviar energía positiva a los jugadores y al equipo. Pero creo que todo el mundo tiene que estar enfocado en su equipo y no en el otro”, añadió.

En cuanto a la vuelta de Joan García al estadio de su exequipo, el técnico alemán confesó que es “un partido especial” para el guardameta. “Joan está en un buen contexto. Tiene la confianza y cree en sus cualidades y en su calidad, y eso es lo que quiere mostrar mañana. Está enfocado en el partido. Ha jugado una primera parte maravillosa en la que ha mostrado por qué la decisión fue correcta”, agregó.

“Es un partido muy interesante porque el Espanyol está haciendo un trabajo fantástico. Tengo que felicitar a Manolo González porque su equipo está jugando muy bien. Es fantástico ver que es un rival muy agresivo en la presión. Hacen muy bien las transiciones y también cuando tienen el balón”, analizó.

Además, quiso diferenciar el momento que vive el Espanyol esta temporada. “La última temporada no fue tan fácil para ellos. Este año tienen la confianza y están en una posición mejor. En la última temporada lucharon por la permanencia, ahora es diferente. Tenemos que jugar nuestro mejor fútbol para llevarnos la victoria”, subrayó.

Canal y hora para ver Espanyol vs. Barcelona

  • Fecha 19 - LaLiga
  • Estadio: RCDE Stadium
  • Fecha y hora: 3 de enero a las 3:00 p. m.
  • Canal: DSports y DGO.

