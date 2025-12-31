Fútbol - España - Primera División

Duelo imperdible entre Espanyol y Barcelona por el derbi catalán

Todo lo que tienes que saber en la previa de Espanyol vs Barcelona. El duelo, a disputarse en el el Cornellá-El Prat el sábado 3 de enero, comenzará a las 15:00 horas.

31 de diciembre de 2025, 12:11 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Espanyol recibe el próximo sábado 3 de enero a Barcelona por la fecha 18 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el el Cornellá-El Prat.

Así llegan Espanyol y Barcelona

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol sacó un triunfo frente a Athletic Bilbao, con un marcador 2-1. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. En las jornadas previas, ha convertido 7 goles y le han marcado 2.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-1 a Atlético de Madrid. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 15 goles y le han marcado 5.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 15 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Barcelona fue el ganador por 0 a 2.

El local está en el quinto puesto con 33 puntos (10 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 46 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (15 PG - 1 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4618151231
2Real Madrid4218133220
3Atlético de Madrid3718114317
4Villarreal3516112316
5Espanyol331710345

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 19: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 20: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Barcelona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

