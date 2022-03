“Quiero ser campeona sudamericana, quiero ir el Mundial”: Linda Caicedo

Solo tres puntos necesita sumar Colombia para asegurar su cupo al mundial de la India sub 17 que se realizará en el mes de octubre.

Para lograrlo, este miércoles 16 de marzo a las 2:00 p. m. hora de Colombia, enfrentará en el Sudamericano CONMEBOL Femenino a Chile en el Estadio Charrúa de Montevideo.

Linda Caicedo, aunque no se sienta la máxima figura de las juveniles cafeteras, sin duda lo es. Tiene dos títulos en la liga colombiana con cada uno de los equipos del Valle del Cauca. En 2019 lo logró con América, en 2021 con Cali. Además, es la máxima goleadora del torneo disputado hace tres años y tiene experiencia en la Copa Libertadores femenina.

Linda Caicedo y Orianna Quintero están listas para enfrentar mañana a Chile por la segunda fecha de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 17#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/9o3kP5DASL — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 15, 2022

A Perú, Chile y Paraguay les marcó de a un gol. Brasil es el último peldaño para alcanzar la cima, pero Chile es el objetivo inmediato. “Indudablemente debemos pensar primero en Chile. Dios mediante si logramos la victoria, después pensaremos en Brasil. El partido de nuestras vidas es contra Chile, buscar la clasificación que esperamos”, dijo Linda.

Tras ser una de las más experimentadas, se convirtió en la líder del grupo aunque no lleve la banda de capitana. Sueña también con estar en la nómina de la Selección mayores en la Copa América femenina. “He tenido la oportunidad de jugar en varios campeonatos de todas las categorías, que me han ayudado a crecer como jugadora y como persona. En cuanto a Chile, ellas vienen dolidas por el primer enfrentamiento que tuvimos, así que debemos tomar todas las precauciones porque ellas también querrán defender su honor”, aseguró en rueda de prensa.

El profesor Carlos Paniagua le pidió ponerse el overol desde el principio y ella le hizo caso. Se siente y la tratan como una más, con humildad reconoce que no es una estrella que brille más que otras. “Acá todas somos referentes y cada una busca aportar el grano de arena al equipo a través de la experiencia. En el grupo tenemos tranquilidad, responsabilidad. Divertirnos y humildad, para seguir trabajando por los objetivos que tenemos”, argumentó.

A Chile ya lo vencieron 3 a 1 en la primera ronda y aunque Brasil parezca tener un nivel superior al resto de selecciones, Linda no se rinde en la idea de arrebatarle el título a las cariocas. “La ilusión está altísima, quiero ser campeona sudamericana, quiero ir el Mundial. Hablamos de humildad y los pies en la tierra. A pesar de eso, no mirar a nadie por encima del hombro”, destacó.

Sin embargo ´la roja´ es el único onceno que ha vulnerado la valla de las colombianas. Por eso hay que tener precauciones. “Vamos a trabajar hasta el último minuto por el equipo y concretar todas las opciones. Que los nervios no nos jueguen en contra. Con Chile ya tuvimos la experiencia de ellas tener el 95 % del balón y nosotros hicimos los goles”, relató.

El técnico del combinado tricolor, dijo a SEMANA que de Linda sorprende el profesionalismo y la madurez a tan corta edad. Es de las pocas jugadoras que se preocupan por prepararse. “Antes de las 8:00 de la noche pide permiso porque está en clases de inglés y así construye su proyecto deportivo. Hace sacrificios por el idioma, sin importar la doble jornada, no se va a descansar después de la cena, sino que se va a estudiar”, relató Carlos Paniagua.

Linda contó a este medio que el esfuerzo es grande, sin embargo, su máxima concentración la enfoca en el objetivo grupal y por eso tiene en pausa la academia. “Hace un mes empecé con las clases de inglés. Me aporta mucho. Me ayuda en mi carrera y mi vida personal. Estoy un poco atrasada por tema de horarios con las clases, pero espero llegar a Colombia para retomar el ´english´”, dijo con gracia.

La Selección Colombia Femenina Sub-17 entrenó por última vez este martes en el Polideportivo Carrasco de Montevideo. El equipo colombiano realizó trabajos técnico-tácticos bajo las órdenes del director técnico.

Posible nómina para enfrentar a Chile

Colombia: Luisa Agudelo; Ana María Guzmán, Mary José Álvarez, Stefanía Perlaza, Sintia Cabezas; Juana Ortegón, Laura Garavito (Juanita Escobar), Karla Torres, Yésica Muñoz (Orianna Quintero), Gabriela Rodríguez; Linda Caicedo. DT: Carlos Paniagua.