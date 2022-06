Rafa Nadal genera movimientos en el ranking ATP, luego de ganar el Roland Garros

El flamante campeón de Roland Garros Rafael Nadal escaló una posición en la jerarquía mundial del tenis masculino, situándose 4º en la clasificación ATP publicada este lunes, después del Grand Slam parisino.

El rival del español en la final, el noruego Casper Ruud, pasó al sexto puesto ascendiendo dos puestos.

El serbio Novak Djokovic, derrotado en cuartos de final por Nadal, permanece como n.° 1 del mundo, pero su ventaja se reduce respecto a sus perseguidores, el n.° 2 Daniil Medvedev, eliminado en octavos de final por Marin Cilic, y el n.° 3 Alexander Zverev, que dijo adiós en semifinales ante Nadal.

Merced al 14º título del tenista mallorquín en París, Nadal superó al griego Stefanos Tsitsipas, finalista el año pasado en Roland Garros, pero eliminado este año en octavos por el joven danés Holger Rune.

También destaca el regreso al top 20 del croata Marin Cilic (17º) después de su excelente recorrido en París, donde solo perdió en semifinales ante Casper Ruud.

Más abajo en la clasificación, el español Bernabé Zapata, verdugo de Taylor Fritz y John Isner y eliminado en octavos por Alexander Zverev, ingresó en el top 100 situándose 97º.

Clasificación de la ATP después de la disputa de Roland Garros

1. Novak Djokovic (SRB) 8.770 puntos

2. Daniil Medvedev (RUS) 8.160

3. Alexander Zverev (GER) 7.795

4. Rafael Nadal (ESP) 7.525 (+1)

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6.100 (-1)

6. Casper Ruud (NOR) 5.050 (+2)

7. Carlos Alcaraz (ESP) 5.005 (-1)

8. Andrey Rublev (RUS) 4.260 (-1)

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.955

10. Matteo Berrettini (ITA) 3.805

11. Cameron Norrie (GBR) 3.500

12. Jannik Sinner (ITA) 3.355

13. Hubert Hurkacz (POL) 3.258

14. Taylor Fritz (USA) 2.920

15. Diego Schwartzman (ARG) 2.595 (+1)

¿Se retira del tenis?

El tenista español Rafael Nadal, ganador este domingo de su 14º Roland Garros, declaró en conferencia de prensa que “en las circunstancias actuales no puedo y no quiero seguir jugando” por los dolores que sufre desde hace años en su pie izquierdo.

“He podido competir esta quincena, porque mi médico me ha administrado inyecciones de anestesia en los nervios para dormir el pie, pero es un riesgo. En las condiciones actuales, no puedo y no quiero seguir jugando hasta encontrar una solución”.

“Lo que tengo en el pie no ha empeorado, pero cuando juegas con una parte de tu cuerpo pueden derivarse otros problemas físicos y ese es un riesgo que no quiero asumir”, agregó en la conferencia de prensa posterior a la final que ganó al noruego Casper Ruud por 6-3, 6-3 y 6-0.

“Era la única forma de poder competir aquí, un riesgo que quería tomar para jugar aquí, pero no un riesgo que quiera tomar en el futuro”, añadió en la primera parte de la conferencia de prensa en inglés.

Y tal como ha dicho en varias ocasiones durante la quincena parisina, Nadal recordó: “Jugar al tenis es una de mis prioridades, pero no está por encima de ser feliz en mi vida”.

Sobre sus próximos objetivos en la pista, Nadal no descartó jugar en Wimbledon, pero según las condiciones. “Estaré allá si mi cuerpo me lo permite. Wimbledon es una prioridad, los Grand Slam son una prioridad. Jugarlo con antiinflamatorios sí, con inyecciones de anestesia no”.

*Con información de la AFP.