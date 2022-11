Raheem Sterling: una emotiva historia que incluye el asesinato de su padre y una infancia difícil

Inglaterra fue una aplanadora ante la Irán de Carlos Queiroz. La venció 6 a 2 con goles de Bellingham, doblete de Saka, R. Sterling, Rashford y Grealish. Los dos goles de Irán fueron obra de Taremi.

El autor del cuarto gol inglés tiene una historia de vida de resiliencia. Sterling nació hace 27 años en Kingston, Jamaica, pero a sus dos años, mataron a tiros a su padre. Con su madre y su hermana salieron rumbo a Londres para empezar de cero.

La mujer y los pequeños sobrevivieron limpiando en un hotel. Mientras la mamá arreglaba las habitaciones, el varón apoyaba con las sábanas, la niña con los baños.

El Londres, Sterling empezó a jugar fútbol con la ilusión de jugar en un equipo grande. Sin embargo, no se comportó de la mejor manera. Lo tuvieron que cambiar de colegio y empezó a tener problemas, al punto de casi ser capturado.

El Queens Park Rangers fue el primer club oficial inglés en el que estuvo. Le tocaba ir a entrenar con su hermana y para regresar a casa, debían coger tres autobuses diferentes. Más de dos horas invertidas en cada trayecto, algunos de los sacrificios.

Un día, la academia del Liverpool lo reclutó y le dio la oportunidad en el equipo en 2012, convirtiéndose en el tercer debutante más joven de la historia del club, en el que hoy está Luis Díaz.

“Este fue probablemente el momento más importante de mi vida. Mi objetivo era conseguir un contrato adecuado para que mi madre y mi hermana ya no tuvieran que preocuparse. El día que le compré una casa a mi madre fue probablemente el día más feliz que he vivido”, dijo el jugador para The Players Tribune.

En 2012 lo convocaron a la Selección absoluta y después en 2015 pasó al Manchester City. Cuando llegó Guardiola, se conviritió en una de sus fichas claves. El equipo inglés había pagado setenta millones de euros por su pase.

Un día llegó a un entrenamiento en el mundial de Rusia 2018 mostrando el tatuaje de un arma, tras las duras críticas explicó en redes lo sucedido con su papá años atrás, pues, por poco, lo expulsan de la copa del mundo.

“Cuando tenía dos años, mataron a tiros a mi padre. Me prometí a mí mismo que nunca tocaría un arma en mi vida, dispararía con el pie derecho para que tuviera un significado más profundo”, escribió en el post.

En su tercera copa del mundo, el delantero del Chelsea espera obtener la copa del mundo con Inglaterra y dedicarle a su padre el triunfo en el cielo, y en la tierra a las dos mujeres que lo ayudaron a ser una figura del fútbol mundial pese a las dificultades.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, apeló a la “responsabilidad de la Fifa” para que Suramérica organice el Mundial 2030, coincidiendo con el centenario del torneo, en Uruguay 1930, este lunes, durante un acto de presentación de una exposición sobre el fútbol sudamericano en Doha.

“Por honrar la historia, porque si volvemos la vista atrás 100 años, cuando se jugaba con balones de cuero cosidos a mano, cuando los equipos no tenían uniformes, cuando el transporte era por barco, nadie hubiese imaginado la trascendencia que tiene un Mundial a nivel global”, insistió el patrón del fútbol sudamericano.

“Hay que volver a las raíces, donde comenzó todo, allá en el Estadio Centenario de Montevideo”, dijo, y apeló a la “responsabilidad de la Fifa para asumir cómo quiere festejar este centenario”.