Rajadón de Jürgen Klopp contra la Fifa, a pocos meses del Mundial 2026: “Nadie piensa”

Jürgen Klopp no da el brazo a torcer en su postura sobre el exigente calendario al que se enfrentan los jugadores profesionales y soltó una dura crítica para los directivos de la Fifa.

El técnico alemán fue uno de los abanderados de esta lucha en sus tiempos como técnico de Liverpool y se mantiene firme en la idea de que las competencias se ven afectadas por la cantidad de partidos internacionales que se disputan en un año natural.

“No hay otra solución que dejar de organizar nuevos torneos durante las vacaciones de verano. Ya no hay descanso para los mejores jugadores del mundo”, aseguró Klopp en entrevista con The Athletic.

El desgaste por el Mundial de Clubes 2025 empatará con el Mundial de selecciones del 2026 y, prácticamente, dejará sin vacaciones a los jugadores que hayan disputado ambos torneos.

Trofeo que se llevará el campeón de la Copa Mundial 2026. | Foto: Anadolu via Getty Images

Los argumentos de Klopp

Klopp considera que tarde o temprano llegarán las consecuencias. “No harías esto en ningún otro aspecto de la vida. Imagina que sacas al mejor artista todas las noches hasta que se cae y luego le pedimos disculpas”, sentenció.

“A la Fifa le gusta tanto involucrarse y tener una idea, que simplemente se olvidan de los jugadores. Nadie piensa en ellos”, completó.

Ese calendario ajetreado fue una de las razones por las que Klopp decidió abandonar el Liverpool y dedicarse a otra cosa.

Actualmente, es Director de Fútbol Global en el grupo Red Bull, lo que le permite tener una vida tranquila alejada de las cámaras, las largas horas de viaje e intensas jornadas de trabajo.

Jürgen Klopp, extécnico de Liverpool | Foto: AP

Klopp disfruta su nueva vida

De hecho, rara vez se le ve en público tras su salida de Liverpool. Las veces que ha salido ante las cámaras ha sido en eventos ajenos al fútbol como la Fórmula 1.

“Desde que dejé el Liverpool no sabía ni cuándo empezaban los partidos, estaba fuera. He hecho deporte, disfrutado de la vida, paso tiempo con los nietos... cosas completamente normales, sabiendo que no volvería a trabajar de entrenador”, dijo.

Su regreso a los banquillos está descartado por ahora. “Eso es lo que pienso, sí, pero uno nunca sabe”, explicó Klopp.

“Tengo 58 años, si volviera a empezar a los 65 todos me dirían ‘¡dijiste que no ibas a volver! Bueno, les diría que aquello lo dije porque lo pensaba al 100 % en ese momento. Pero, realmente, creo que no me pierdo nada estando sin entrenar", agregó.

En Europa y Arabia Saudita han sonado ofertas para su regreso, sin embargo, está contento con la decisión que tomó a principios de 2024.

“Terminé en el Liverpool a los 57 años. Estaba completamente seguro de que no dejaría de trabajar. Tuve un descanso de unos siete meses que disfruté muchísimo”, señaló sobre su nuevo cargo en Red Bull.