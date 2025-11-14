Ranking: los jugadores más caros de los cuadrangulares de la Liga Betplay, con dominio de Nacional y América

Todo está listo para la fase de cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, donde se conoció el grupo de la muerte y ahora quedan seis fechas para conocer los dos finalistas de diciembre. Apenas acabó la decisiva fecha 20, la Dimayor se dispuso a realizar el sorteo, donde hubo muchas sorpresas.

El suspenso que le faltó a los partidos se instaló en las balotas, pues el Grupo A, a medida que se formaba, aumentaba la intriga. Lo que muchos temían, pasó. El primero en salir tras el cabeza de serie, Independiente Medellín, fue Atlético Nacional. Para rematar siguió el Junior de Barranquilla y por si fuera poco, América de Cali completó el festín.

Por el lado del Grupo B con Deportes Tolima a la cabeza (punto invisible), siguieron Atlético Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe, dejando la etiqueta de ‘grupo de la muerte’ en el A, con los dos grandes de Antioquia, el gigante del Valle del Cauca y el máximo representante de la Costa Caribe. Ellos no solamente integran la zona roja, sino que colocan sus mejores jugadores en el Top 10 de los más caros de los cuadrangulares.

Imagen del partido entre Atlético Nacional y América de Cali por el juego de ida de las semifinales de la Copa Colombia 2025. | Foto: David Jaramillo / Colprensa

Bien se sabe que en el fútbol colombiano las abultadas chequeras pertenecen a Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que no se miden cuando traer fichajes de lujo se trata. Para sorpresa de todos, América de Cali de Tulio Gómez hace acto de presencia y mete a dos de sus estrellas en el Top 5, dejando solamente a un futbolista del ‘Tiburón’ entre los 10 más costosos.

Transfermarkt: Los 10 jugadores más costosos de los cuadrangulares de la Liga Betplay

Según Transfermarkt, web especializada en cifras y valores de clubes y jugadores, Atlético Nacional es el equipo que más futbolistas coloca en el Top 10 y le sigue América de Cali. Junior de Barranquilla, Independiente Medellín y Deportes Tolima meten a un representante en el listado.

Dylan Borrero marcó el segundo gol del América de Cali. | Foto: José L. Guzmán / El País

El jugador más caro de los cuadrangulares y del fútbol colombiano, a corte de noviembre de 2025, es Marino Hinestroza, con un valor de 5.5 millones de euros y con muchas opciones de dar el salto al exterior el año entrante, pensando también en sus opciones con la Selección Colombia y el Mundial 2026.

El segundo es Dylan Borrero, un canterano de Santa Fe que pasó por el fútbol de Brasil y la MLS que se convirtió en nuevo fichaje de América de Cali. Su pase está valorado en 2.5 millones de euros en Transfermarkt. El Top 3 lo cierra Jorman Campuzano de Atlético Nacional con 2 M€ en su ficha deportiva.

El cuarto en el ranking es Alfredo Morelos con 2 millones de euros y con dudas para seguir en Atlético Nacional para 2026, ya que su ficha pertenece al Santos de Brasil. Cierra el Top 5 el colombo-venezolano Jhon Murillo, convocado a la Selección Venezuela y que no ha podido participar en varios partidos con David González por lesión muscular.

Alfredo Morelos de Nacional le gana un balón a Daniel Rivera del Junior. | Foto: Colprensa

Para sorpresa, el portero uruguayo Cristopher Fiermarín de Deportes Tolima es sexto y vuelve América de Cali con Josen Escobar en la séptima casilla. Facundo Batista, suplente de Morelos en Nacional, sigue en el ranking y tocó esperar hasta la novena posición para ver el primer representante del Junior de Barranquilla (José Enamorado - 1.4 millones de euros). Cierra el Top 10 el central Kevin Mantilla del Independiente Medellín.

Top 10: Los jugadores más caros de los cuadrangulares de la Liga Betplay