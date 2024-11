De la fecha pasada a la que ahora se llevó a cabo, el panorama para la Tricolor cambió por completo, debido a que pasó de ser segunda en la tabla de posiciones y estar bien perfilada para asegurar al tiquete a la próxima cita orbital, a ser ahora cuarta y necesitar empezar a sumar para no alejarse de los puestos de privilegio.

Si bien resta tiempo hasta el tercer mes de 2025, los protagonistas de dichos compromisos ya se hacen cargo. Uno de ellos, fue Raphinha, de la canarinha y perteneciente al Barcelona de España, que le dio a entender a Colombia que no será fácil vencerlos.

Si bien no mencionó a los cafeteros, al decir que para el que “venga”, hacía referencia al equipo de Lorenzo y compañía, lo que deja clara la ‘amenaza’ por esos tres puntos que tanto brasileños como colombianos ansían sumar.

Y es que el panorama de Brasil, pentacampeona del mundo, rumbo al siguiente Mundial no es bueno. Marcha quinta, con apenas 18 puntos y su afición no la respalda, justo por esa acumulación de resultados negativos, además de no mostrar buen juego.