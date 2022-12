Raphinha de Brasil: “No veo nada del Mundial. No me gusta mirar los partidos”

Raphael Dias Belloli, más conocido como Raphinha sorprendió por sus declaraciones hechas en la zona mixta después de la victora 4-1 contra Corea del Sur, por reconocer que prefiere ver películas o series, que ver los partidos del mundial.

“No veo nada del Mundial. No me gusta mirar los partidos, prefiero mirar películas o series”, dijo en español el jugador del Barcelona, de 25 años, ante varios medios como Tigo Sports.

Algunos periodistas argentinos le contrapreguntaron asombrados, si realmente no ve nada de la copa, ante lo cual Raphinha respondió con una sonrisa: “Nada”.

También al ser indagado sobre España, que en ese momento aún seguía en la contienda, Raphinha dijo de nuevo que no eran partidos que hubiera visto ““Tiene un equipazo. Tienen mucha calidad. Pero yo no miro mucho los partidos. Me gusta centrarme en otras cosas, que mirar los partidos”.

Aymeric Laporte dice no ser adicto al fútbol

El jugador español Aymeric Laporte fue también noticia recientemente, tras haber asegurado que no ve partidos ““No soy un adicto al fútbol, no me gusta ver partidos”, dijo recientemente en una entrevista al medio británico The Guardian.

Antes de la salida del equipo español, el defensa reconoció que no había revisado información sobre los posibles rivales para los cruces de octavos de final, si España clasificaba. “Ni siquiera he mirado, no he hecho las predicciones. ¿Que nos cruzamos con los del Grupo F? Pues no tenía ni idea. Si digo la verdad, cuando juego con el City ni siquiera sé a qué hora empiezan los partidos. Mi familia me llama y dice ‘¿a qué hora jugáis mañana? Pues no sé”, aseguró a The Guardian.

También dijo en ese momento, que de lo que había visto no había un equipo que tuviera el nivel de España: “Sinceramente, no he visto a nadie jugar mejor. En lo individual hay muchos equipos con grandes jugadores, pero en términos de fútbol, de juego, muy pocos como nosotros”, dijo. Unas declaraciones que hoy contrastan con la salida de España ante su derrota contra Marruecos, con quien empataron cero a cero en el tiempo reglamentario y perdieron 3 a 0, en la definición de los pénales.

Batistuta, el fútbol nunca fue divertido

A pesar de que el fútbol es una de las más grandes pasiones de millones de personas en el mundo, siempre ha sido una noticia impactante saber que algunos jugadores de fútbol, que lograron la oportunidad de jugar con una selección nacional e incluso ir a mundiales, no son aficionados al deporte del que viven.

Gabriel Batistuta es considerado uno de los mejores delanteros que ha tenido la selección argentina y de los mejores en los años 90. Jugó 77 partidos con la camiseta argentina y marcó 54 goles, entre 1991 y 2002.

A pesar de su impacto en la escena futbolística, ha asegurado en varias ocasiones que el el fútbol no era para él una pasión “Para mí, el fútbol nunca ha sido divertido. No es un ambiente del que me gusta formar parte.

Tengo suerte, gané algunos trofeos, y todavía me recuerdan en Florencia, Roma o Milán. Es el mejor premio, significa que la gente me entendió y vio mis esfuerzos”, aseguró a TNT Sports en 2019, dejando a muchos sorprendidos.